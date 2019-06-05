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Совладелец холдинга «Новапорт» начнет производить свежемороженый хлеб

Новости
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Совладелец холдинга «Новапорт» Романа Троценко сообщил о намерении разместить под Воронежем производство свежемороженого хлеба. Объем инвестиций — 3 млрд рублей. Продажи планируют в розничных сетях европейской части России. Напомним, «Новапорт» владеет или имеет долю в нескольких аэропортах Сибири: Барнаул, Новосибирске, Кемерове, Томске, Улан-Удэ и Чите.

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Компания думает купить аэропорт у областных властей Иркутска и недавно выкупила воздушные ворота Воронежа. Вероятно отсюда — выбор места для диверсификации бизнеса. Производство разместят в особой экономической зоне «Центр» на 28 гектарах.

- Это современное производство по технологии part baked, когда хлебобулочные изделия выпекаются до 90% готовности и потом подвергаются шоковой заморозке, - пишет «Коммерсантъ». - После покупки хлеб допекается самостоятельно. Такая продукция имеет более длительные сроки хранения по сравнению с обычной.

Муку будут брать у предприятий Воронежской области. Завод планируют построить за два года и довести мощности до 100 тонн продукции в сутки.

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В таком случае, будет решен вопрос модернизации объекта за счет второго владельца

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com