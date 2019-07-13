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Определены соперники барнаульского «Динамо» в новом сезоне

Новости
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ПФЛ утвердила календарь игр чемпионата России по футболу в зоне «Восток». В лиге будут участвовать шесть команд. Соперниками «Динамо-Барнаул» станут иркутский «Зенит», «Чита», «Сахалин», омский «Иртыш» и новоиспеченный «Новосибирск», сообщает пресс-служба клуба.

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Динамовцы стартуют 6 августа выездным матчем с омским «Иртышом». Затем барнаульская команда сыграет на своем поле со всеми остальными соперниками по группе: 14 августа с «Читой», 17 августа с «Зенитом», 25 августа с «Новосибирском» и 28 августа с «Сахалином». Затем домашних игр придется ждать до 2 октября, когда в гости пожалует омский «Иртыш».

В Кубке России «Динамо» стартует со стадии 1/128 финала 28 июля. Это будет либо выездной поединок в Новокузнецке, либо домашний — с ФК «Новосибирск» в Барнауле.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com/dynamo_barnaul