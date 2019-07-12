Десять детей утонули с начала купального сезона на Алтае

Новости 13.07.2019 11:00 109

В Алтайском крае, с начала купального сезона 2019 года, утонули десять детей. Такую информацию приводит региональный СУ СКР. Последний случай произошел 11 июля в Бийске. Днем трое детей в селе Фоминское без присмотра взрослых пришли на Обь. Пока двое из них рыбачили, семилетняя девочка залезла на стоящую в реке баржу, не удержалась и упала в воду. Она не умела плавать и утонула.

В Бийске на глазах у детей утонула 7-летняя девочка, упав с баржи Новости 12.07.2019 15:28 С начала купального сезона 2019 года в Алтайском крае утонули 10 несовершеннолетних 157

- Взрослые должны помнить, что несут ответственность за своих детей, - отмечает пресс-служба ведомства. - Выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания в местах отдыха — залог безопасности вашего ребенка.

СК предупреждает детей, что нужно избегать купания на диких пляжах и рассчитывать свои физические возможности. Взрослые не должны упускать из вида ребенка, особенно если он не умеет плавать. Им нужно объяснить ему, как вести себя на воде. Также нельзя прыгать в воду в незнакомых местах и близко подплывать к различным судам.