Россельхознадзор сообщил причину массовой гибели пчел

Новости 13.07.2019 10:25 155

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, причина массовой гибели пчел в регионах России — бесконтрольное использование пестицидов при обработке полей. В ведомстве отмечают, что ситуация гибелью пчел с каждым годом становится все хуже.

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В стране слабый контроль хранения, продаж и применения агрохимикатов. В 2011 году у Россельхознадзора забрали полномочия по надзору этой сферы в пользу Роспотребнадхзора.

Этим летом в нескольких регионах России фиксируют массовую гибель пчел: Алтайский край, Удмуртия, Марий Эл, Липецкая, Саратовская, Ульяновская, Курская области.

Рабочая группа раскроет тайну массовой гибели алтайских пчел Новости 08.07.2019 18:50 Возглавляет рабочую группу Александр Лукьянов 634

По данным регионального Минсельхоза, погибли нескольких сотен пчелосемей в семи районах: Зональный, Косихинский, Красногорский, Тальменский, Смоленский, Советский, Шипуновский. Пчеловоды считают, что потери гораздо больше. В ситуации разбирается рабочая группа.