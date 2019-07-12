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Россельхознадзор сообщил причину массовой гибели пчел

Новости
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Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, причина массовой гибели пчел в регионах России — бесконтрольное использование пестицидов при обработке полей. В ведомстве отмечают, что ситуация гибелью пчел с каждым годом становится все хуже.

Краевое законодательство ради пчел менять не будут

Краевое законодательство ради пчел менять не будут

Новости

Накануне СМИ сообщили, что в связи с массовой гибелью пчел в Алтайском крае на очередной сессии АКЗС будут приняты поправки в закон

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В стране слабый контроль хранения, продаж и применения агрохимикатов. В 2011 году у Россельхознадзора забрали полномочия по надзору этой сферы в пользу Роспотребнадхзора.

Этим летом в нескольких регионах России фиксируют массовую гибель пчел: Алтайский край, Удмуртия, Марий Эл, Липецкая, Саратовская, Ульяновская, Курская области.

Рабочая группа раскроет тайну массовой гибели алтайских пчел

Рабочая группа раскроет тайну массовой гибели алтайских пчел

Новости

Возглавляет рабочую группу Александр Лукьянов

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По данным регионального Минсельхоза, погибли нескольких сотен пчелосемей в семи районах: Зональный, Косихинский, Красногорский, Тальменский, Смоленский, Советский, Шипуновский. Пчеловоды считают, что потери гораздо больше. В ситуации разбирается рабочая группа.

Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com