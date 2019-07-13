Власти Алтайского края рассказали о нацпроекте «Демография»

Новости 13.07.2019 9:52 95

В правительстве края обсудили реализация нацпроекта «Демография». В этом году на него потратят 5 млрд рублей. Уже освоили 37 процентов. В него входят пять регпроектов. Ответственные: Минсоцзащита, Минздрав, Минспорта и управления по труду и занятости населения. Куратор проекта — зампред правительства Алтайского края Ирина Долгова.

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Проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» помогает семьям с детьми. По нему дают ежемесячные выплаты семьям на первого и третьего ребенка (9811 рублей), а также на проведение ЭКО.

Проект «Содействие занятости женщин предполагает открытие новых детсадов, чтобы дети могли посещать их с раннего возраста, а мамы — выходить на работу. По проекту в крае откроют 24 новых садика.

Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни — цель регпроекта «Старшее поколение». Это профосмотры и диспансеризация, развитие системы долговременного ухода за пожилыми людьми, обучение предпенсионеров для поддержания занятости, создание отделений соцбслуживания пожилых.

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Проект «Спорт — норма жизни» призван увеличить количество людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. По нему в крае будут строить различные объекты и спортплощадки. Проект «Формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ» ориентирует на здоровое питание и отказ от вредных привычек. Влати планируют снизить продажи алкоголя и табака, привлечь население чаще обращаться к врача для профилактики. В итоге должна снизиться смертность трудоспособного населения Алтайского края и вырасти продолжительность жизни.