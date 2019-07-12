Политический дуплет: эксперты о непредсказуемости выборов в Горном Алтае

Мнения 12.07.2019 17:10 86

Республику Алтай в преддверии единого Дня голосования можно смело отмечать на карте, как регион, приковывающий к себе первостепенное внимание – 8 сентября здесь выбирают и главу субъекта, и новый состав законодательного органа – Эл Курултая. Причем, сюрпризы и неожиданности, судя по всему, могут сопровождать и первую, и вторую кампании.

В контексте того, что события в этом регионе по мере приближения осени набирают обороты, "Политсибру" обсудил политическую ситуацию в Горном Алтае с представителями экспертного сообщества, оценившими диспозицию и возможные варианты развития событий в данном субъекте Федерации.

Общероссийский контекст

Безусловно, выборы во всех регионах страны 8 сентября будут иметь свою специфику и большое значение, однако внимание всей страны будет приковано лишь к одной кампании – и понятно, что это не Горный Алтай, уверен красноярский политолог Сергей Комарицын.

"Конечно же, первостепенный интерес вызывает кампания в Санкт-Петербурге, где также будут выбирать губернатора. Да, это региональные выборы, но значение они будут иметь общефедеральное. И борьба здесь будет наиболее открытой и конкурентной", - отмечает эксперт.

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Что же касается выборов в других регионах, то они, по словам собеседника, в общем и целом объективно вписаны в так или иначе традиционный сценарий и масштабных подвижек на политическом поле здесь, скорее всего, не произойдет.

По мнению Сергея Комарицына, в Республике Алтай большее значение имеет кампания по выборам главы региона. Формирование же нового созыва регионального парламента, по словам собеседника, процесс хоть и интересный, но в целом, скорее всего, вписанный в уже существующую политическую практику.

"Сама политическая система в России сегодня устроена таким образом, что в нашей стране не законодательная ветвь власти формирует исполнительную, а наоборот. Поэтому даже если и будут сюрпризы, то они окажутся локальными. Думаю, что пресловутая вертикаль власти, существующая у нас от сельсовета до Госдумы, здесь будет выстроена", - добавил политолог.

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Впрочем, в заключении эксперт добавил – Горный Алтай, как и большинство других зауральских регионов, имеет большой потенциал для протестного голосования, а это, конечно, придает кампании интерес.

Зона риска и местный колорит

Специфика Горного Алтая, как национальной республики, скорее всего, скажется на выборах 8 сентября, полагает новосибирский политолог Алексей Мазур. Кроме того, по его словам, данный субъект Федерации уже демонстрировал ранее потенциал протестного голосования, а значит, все это способно оказать мощное влияние на кампанию.

"Если говорить о выборах главы республики, то активно высказывается мнение о том, что Олег Хорохордин (временно исполняющий обязанности регионального руководителя, идет на выборы от "Единой России" – прим. ред.) находится в зоне риска по показателю избираемости. Основания для этого тезиса действительно есть. Во-первых, у него невысокий рейтинг, во-вторых, в Горном Алтае достаточно высокий уровень протестного голосования. Против Хорохордина может сыграть и то, что он идет на выборы от "партии власти", отношение к которой известно", - отмечает собеседник.

Впрочем, по словам эксперта, проблемы на выборах главы региона испытывает и оппозиция, которая, вполне возможно, не сумеет выставить единого кандидата. Такая неопределенность потенциалов со стороны и власти, и ее оппонентов, дает основания полагать, что события на выборах главы республики будут развиваться очень интересно и даже непредсказуемо.

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Что же касается выборов в Эл Курултай, то по мнению Алексея Мазура, они действительно могут оказаться конкурентными. "Малочисленность электората в Горном Алтае обманчива. Поскольку все друг друга знают, то локальная известность в данном случае может перебить фактор любых денег, вливаемых в кампанию. Поэтому на отдельных округах может развернуться серьезная борьба. В конце концов, есть основания полагать, что после выборов законодательный орган республики не окажется сразу ручным и для того, чтобы его таковым сделать еще понадобятся определенные усилия и время", - резюмировал политолог.

Первый шаг

В данный момент делать точные прогнозы относительно того, как развернуться события в Горном Алтае, преждевременно, поскольку кампания еще не вошла в активную фазу, считает барнаульский политолог Константин Лукин.

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"В настоящее время идет только первый этап кампании по выборам главы республики – выдвижение кандидатов. Все станет яснее, когда состоится их регистрация. Расклад в данном случае может быть совершенно разным, если кандидатов будет, например, три, то вероятность второго тура меньше, если кандидатов зарегистрируют больше – шесть-семь-восемь – то вероятность второго тура на выборах главы региона практически гарантирована. Если смотреть на то, кто и как проводит кампанию, то становится ясно, что сейчас ее ведет только Олег Хорохордин. Пока что только он демонстрирует существенную активность. Перед ним и его штабом стоит главная задача – стать своим для региона", - подчеркивает эксперт.

Однако при этом, по его словам, кампания по выборам главы республики уже отразилась на кампании по выборам Эл Курултая.

"Дело в том, что большой ресурс брошен на персону Хорохордина, а вот с выдвижением кандидатов от "Единой России" в парламент есть проблемы – много молодых кандидатов, тех, кто идет в первый раз. Поэтому в данном случае выборы станут конкурентными и непредсказуемыми. Причем, вызова "Единой России" придется ждать по всем фронтам – и от парламентских оппозиционных партий, и от самовыдвиженцев, и от малых партий, таких как "Родина", "Патриоты России", "Партия дела", "Зеленые ", - указывает собеседник.

Вопрос договоренностей

На выборах главы Республики Алтай кандидат от власти Олег Хорохордин действительно имеет трудности с избираемостью, но обезопаситься от второго тура действующие власти все-таки могут, полагает политолог Сергей Асеев.

"Олег Хорохордин испытывает серьезные проблемы с опытом и с публичной активностью. Он выступает достаточно сложно и воспринимается электоратом так же. Во многом он непонятен как для простого избирателя, так и для местной элиты", - говорит эксперт.

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Впрочем, на руку Хорохордину играет то, что оппозиция действительно может на выставить единого кандидата.

"Если говорить просто, то сейчас вопрос один – будет ли достигнута договоренность власти с другими политическими игроками или нет. Если все интересы буду соблюдены, то выборы пройдут по предсказуемому сценарию. Механизмы для того, чтобы решить этот вопрос в интересах власти есть, но фактор случайности все же никто не отменял", - резюмировал Сергей Асеев.

В итоге приходится констатировать – на полную мощность кампания в Горном Алтае еще не вышла. Однако уже сейчас есть возможности для политических игроков самого разного калибра "побряцать оружием", чтобы в самое ближайшее время получить от этого дивиденды, даже не особо втягиваясь в саму процедуру выборов. Ждем регистрации всех кандидатов и следим за развитием событий…