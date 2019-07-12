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Три алтайских застройщика оштрафованы за нарушения в области долевого строительства

Новости
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Инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края провела 284 проверки в первом полугодии 2019 года. Соответствующие документы размещены на сайте ведомства.

В рамках этих мероприятий выявлено 181 нарушение действующего законодательства, в результате чего выдано такое же количество предписаний. При этом вынесено 52 постановления об административных правонарушениях.

Так, инспекция опубликовала перечень юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушения в области долевого строительства  за первое полугодие 2019 года.

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В список вошли четыре строительные фирмы - ООО «Мой дом», ООО «Алтайпромснаб» , ООО «БетонСтройСервис», ИСТК «Дельта». Некоторое строительные организации получили штраф, а другие получили предупреждение.

Вместе с тем инспекция привлекла 20 юридических лиц к административной ответственности за нарушения обязательных для исполнения требований в области строительства. В  «черный» список среди заказчиков и подрядчиков жилых и общественных зданий  вошли ООО «Адалин-Строй» , ООО ИСК «Союз», ООО «Стройсиб» . Эти организации были оштрафованы.

Предупреждения получили ООО «Простор», ООО «Карнеол», ООО ПСФ «Жилстрой», ООО «Гранит», АО СЗ «Барнаулкапстрой», ООО ПСК «Строительная перспектива» и не только. Основная причина в большинстве случаев - нарушения требований технических регламентов.

Автор: Политсиб.ру