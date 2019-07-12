Заведено уголовное дело по факту пожара в многоэтажном доме Барнаула

Городская прокуратура совместно с прокуратурой Индустриального района проведет проверку всех обстоятельств пожара, который произошел в многоквартирном доме по проезду Северо-Власихинский 10 июля. Об этом сообщает сайт надзорного ведомства.
«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности при строительстве многоквартирного дома, выдаче заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов, проектной документации, при эксплуатации многоквартирного дома организацией, ответственной за содержание общего имущества», - говорится в официальном сообщении ведомства.
По факту пожара возбуждено уголовное дело.
Жильцам многоквартирного дома по проезду Северный Власихинский окажут адресную помощь
На сегодняшний день, постановлением администрации Индустриального района введен режим ЧС для всех ответственных ведомств. Прокуратура намерена проверить и исполнение органами местного самоуправления полномочий по ликвидации последствий произошедшего пожара, восстановлению подачи коммунальных ресурсов, кровли многоквартирного дома, оказанию содействия пострадавшим лицам.
Кроме того, в ведомстве напомнили о праве жильцов пострадавшего дома обратиться в прокуратуру Индустриального района с целью восстановления своих прав.
Напомним, что пожар в многоквартирном доме состоялся 10 июля. Жителей дома эвакуировали в пункт временного размещения на 150 мест в школе №127.
Площадь возгорания составила не менее 1000 кв. м