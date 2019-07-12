Заведено уголовное дело по факту пожара в многоэтажном доме Барнаула

Новости 12.07.2019 18:35 45

Городская прокуратура совместно с прокуратурой Индустриального района проведет проверку всех обстоятельств пожара, который произошел в многоквартирном доме по проезду Северо-Власихинский 10 июля. Об этом сообщает сайт надзорного ведомства.

«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности при строительстве многоквартирного дома, выдаче заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов, проектной документации, при эксплуатации многоквартирного дома организацией, ответственной за содержание общего имущества», - говорится в официальном сообщении ведомства.

По факту пожара возбуждено уголовное дело.

Режим ЧС ввели в Индустриальном районе Барнаула после масштабного пожара Новости 11.07.2019 10:36 Жильцам многоквартирного дома по проезду Северный Власихинский окажут адресную помощь 281

На сегодняшний день, постановлением администрации Индустриального района введен режим ЧС для всех ответственных ведомств. Прокуратура намерена проверить и исполнение органами местного самоуправления полномочий по ликвидации последствий произошедшего пожара, восстановлению подачи коммунальных ресурсов, кровли многоквартирного дома, оказанию содействия пострадавшим лицам.

Кроме того, в ведомстве напомнили о праве жильцов пострадавшего дома обратиться в прокуратуру Индустриального района с целью восстановления своих прав.

Напомним, что пожар в многоквартирном доме состоялся 10 июля. Жителей дома эвакуировали в пункт временного размещения на 150 мест в школе №127.