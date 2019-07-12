РСХБ назвал города проведения фестиваля «Своё» в 2019 году

Новости 12.07.2019 18:05 46

Фестиваль фермерской еды «СВОЁ» в 2019 году пройдет в пяти городах: Барнауле, Великом Новгороде, Калуге, Санкт-Петербурге и Туле. Об этом сообщил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов на стенде Банка в рамках Всероссийского Дня поля-2019.

Экспозиция РСХБ на Дне поля представляет уменьшенную версию фестиваля «СВОЁ», на которой разместились 16 фермерских хозяйств. Фермеры из разных регионов страны угостили гостей вкусными и экологичными продуктами: молоком, адыгейским сыром, творогом, медом, клубникой, клюквой в сахаре и другими. Участниками «СВОЁ» в 2019 году станут более 500 российских фермерских хозяйств.

В ходе официального осмотра экспозиций выставки министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ознакомились с продукцией фермеров на стенде РСХБ. Глава Минсельхоза России продегустировал адыгейский сыр хозяйства Евы Богоявленской и отметил высокое качество продукции, а также поинтересовался у фермера, какие возможности открывает фестиваль «СВОЁ» его участникам.

«Наше хозяйство «Золотая Адыгея» объединяет несколько частных адыгейских сыроварен. Сыр в Адыгее - дело семейное. Кто-то коптит на яблоневых опилках, кто-то на опилках дуба - у каждого свой традиционный рецепт. Фестиваль «СВОЁ» - это реальная помощь фермерам со сбытом. Участие для нас совершенно бесплатно. Мы просто привозим сыр и сразу получаем покупателей, а главное, средства, которые вкладываем в развитие своего дела», - поделилась глава хозяйства Ева Богоявленская.

Быть рядом с российскими фермерами – это миссия Россельхозбанка. Мы делаем все возможное, чтобы их нелегкий труд был оценен по достоинству. Сегодня на выставке «День поля» мы представили уменьшенную версию фестиваля фермерской еды «СВОЁ», который проводим уже третий год. Масштабный фестиваль под эгидой Банка и Министерства сельского хозяйства РФ направлен на поддержку региональных брендов. Мы стремимся помочь российским фермерам сохранить свои уникальные черты, технологии, рецепты. Ведь у каждого продукта есть Родина. Место, откуда он родом. Адыгейский сыр, вологодское масло, астраханские арбузы, башкирский мед. Мы уверены, что качество брендов с российскими корнями оценят и за пределами страны, - отметил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

Фестиваль «СВОЁ» проходит в формате масштабных городских праздников. За два года мероприятие посетило в общей сложности свыше 250 тысяч человек. В этом году РСХБ значительно расширит деловую программу мероприятия и организует для владельцев ЛПХ и фермеров серию круглых столов, на которых совместно с Минсельхозом России расскажет о мерах государственной поддержки в рамках нового федерального проекта, а также о возможностях и преимуществах фермерской кооперации. Кроме того, в партнерстве с Роскачеством на фестивале будут установлены мобильные лаборатории, и участники смогут проверить свою продукцию на соответствие существующим стандартам качества.

Всероссийский День поля - одно из самых масштабных событий отечественного агропромышленного комплекса. Участники Всероссийского Дня поля ознакомились с новейшими агротехнологиями, осмотрели образцы современной специализированной техники и посевы новых сортов и гибридов сельхозрастений, которые демонстрируются в естественных условиях, на специально подготовленных полях.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.