Прокуратура обжаловала приговор для заринской опекунши-деспота

Новости 12.07.2019 17:00 74

Жительнице Заринского района, которая истязала и избивала опекаемых семерых детей, дали условный срок - 3 года и два месяца.

История получила общественный резонанс. Речь идет о жительнице поселка Батунный, которая являлась опекуном нескольких детей. Как передает краевая прокуратура, женщина допускала жестокое обращение с двумя из них.

Так, в результате одного из фактов насилия девятилетнему мальчику был причинен средней тяжести вред здоровью в виде закрытого перелома левой малоберцовой кости. В итоге суд назначил ей 3 года 2 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

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Заместитель прокурора Алтайского края Сергей Голиков выразил уверенность в том, что данная мера наказания, не отвечает требованиям справедливости. Прокуратура района обжаловала приговор в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания.

Сергей Голиков обратил внимание на то, что в апелляционном представлении поставлен вопрос о необходимости отмены условного осуждения и назначении реального наказания с направлением ее для отбывания в колонию общего режима.