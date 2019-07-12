Эсеры определили кандидатов на осенние выборы в думы Бийска и Барнаула

В Барнауле и Бийске прошли заседания местных отделений партии "Справедливая Россия". В итоге были приняты решения о выдвижении кандидатов в депутаты городских дум.
Так, в краевом центре справороссов будет представлять арбитражный управляющий Степан Лютов. Он будет баллотироваться на довыборы по одномандатному округу № 2.
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В свою очередь бийские партийцы также определились с тем, кто будет представлять СР на осенних выборах. По округу № 2 была поддержана кандидатура Андрея Гончарова, юрисконсульта в ООО "Белуга", помощника депутата БГД Елены Речковой.
По одномандатному округу № 6 предложена кандидатура индивидуального предпринимателя Ивана Афанасьева.
Напомним, довыборы в городские думы Бийска и Барнаула пройдут в единый день голосования – 8 сентября 2019 года.
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