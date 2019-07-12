Центробанк высказал свою позицию по реформе пенсионных накоплений

Новости 12.07.2019 16:30 69

Представители Центробанка России высказались о необходимости переноса обсуждения законопроекта о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщает РБК.

По мнению ЦБ, пункт добровольного присоединения граждан к программе противоречит позиции президента России Владимира Путина. Пока решение о рассмотрении реформы еще не принято.

Система ИПК подразумевает, что обязательные взносы работодателя заменят добровольными взносами с работников. Разработчики реформы предлагают установление автоматического взноса в размере 0%, а затем довести его до 6%.

Государственная дума отклонила инициативу о передаче пенсий по наследству Новости 07.03.2019 10:50 Инициатива была внесена «Справедливой Россией» в сентябре прошлого года 808

Разработчики, Министерство финансов России и ЦБ в свое время предложили автоматическое подключение россиян к новой системе, однако повышение пенсионного возраста в стране привело к отсутствию понимания жителей страны, из-за чего вопросы, касающиеся пенсий, пришлось отложить. Пенсионная реформа привела к тому, что любые законодательные изменения в области выплат по возрасту и выслуги лет, теперь вызывают негативную реакцию в глазах жителей России. Из-за этого, по мнению ЦБ, нет возможности автоматического перевода на новую систему.

Изначально планировалось запустить реформу с 1 января 2019 года, но разногласий в правительстве было слишком много и ее вступление перенесли на 2020 год.

Президент России Владимир Путин изменения одобрил, но при условии добровольного подключения граждан к системе.