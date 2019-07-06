Краевое законодательство ради пчел менять не будут

Новости 12.07.2019 14:55 168

Накануне некоторые СМИ сообщили, что в связи с массовой гибелью пчел в Алтайском крае на очередной сессии АКЗС якобы будут приняты поправки в законодательство, запрещающие использовать ядохимикаты ближе 8 км от населенных пунктов (в данный момент допустимое удаление составляет 300 м). «Политсибру» направил запрос в АКЗС с просьбой прокомментировать ситуацию.

Массовая гибель пчел зафиксирована в шести районах Алтайского края Новости 06.07.2019 12:25 Виной всему - обработанные ядохимикатами поля 1503

Как сообщил заместитель председателя АКЗС – председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов, инициатив по внесению изменений в законодательство в АКЗС не поступало.

«Вопрос не в необходимости новых норм, а в правильном и четком использовании действующих. В Алтайском крае еще в 2010 году был принят закон «О пчеловодстве». Он действует и сейчас, и в полной мере регулирует вопросы разведения, содержания и охраны медоносных пчел, а также источников медосбора. Здесь же определен и порядок использования различных защитных химических препаратов», – пояснил Серов.

Рабочая группа раскроет тайну массовой гибели алтайских пчел Новости 08.07.2019 18:50 Возглавляет рабочую группу Александр Лукьянов 532

Он добавил, что по нормам этого закона сельхозтоваропроизводители обязаны не позднее чем за 3 дня до химической обработки медоносных культур оповестить через районные СМИ владельцев пасек. Это сделано для того, чтобы исключить вылет пчел на обработанные поля в то время, когда препарат для них еще опасен. При этом все защитные средства, разрешенные к использованию на территории РФ, занесены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, вместе с рекомендациями по применению конкретных препаратов. В законе также указано, что проводить обработку допускается только в поздние часы (после окончания лета пчел) путем опрыскивания специальным оборудованием.