В Бийске на глазах у детей утонула 7-летняя девочка, упав с баржи

На реке Обь 11 июля в Бийске утонула 7-летняя девочка. Детали случившегося прокомментировали в региональном Следкоме.
Известно, трое несовершеннолетних детей в селе Фоминское без присмотра взрослых пришли на реку.
Пока двое детей рыбачили, 7-летняя девочка забралась на стоящую в реке баржу и, не удержавшись, упала в воду. Ребенок не умел плавать, а течение в реке быстрое – потерпевшая утонула, - говорится в сообщении ведомства.
Второго мальчика продолжают искать
По данному факту следователи проводят доследственную проверку. С начала купального сезона 2019 года в Алтайском крае утонули 10 несовершеннолетних.
В СК предупреждают, что плавать можно только в специально отведенных местах. Не советуют прыгать в воду, если глубина и состояние дна неизвестны. Кроме того, родителям рекомендуют проводить с детьми профилактические беседы о том, как вести себя на воде.