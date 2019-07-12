Власти рассказали, как будет решена проблема пробок в Барнауле

Новости 12.07.2019 14:30 91

Появление заторов на дорогах Барнаула, как и любого другого города, зависит от ряда факторов, в числе которых сложившаяся транспортная планировка и культура вождения автомобилистов в целом.

Как пояснили «Политсибру» в министерстве транспорта Алтайского края, для повышения пропускной способности требуется ряд мер. Среди основных - организация парковочного пространства, реконструкция проблемных участков улично-дорожной сети города, строительство развязок в разных уровнях, применение современных технических средств организации дорожного движения, развитие общественного транспорта, повышение культуры на дороге и соблюдение ПДД.

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Для того, чтобы разгрузить проблемные места города, в 2019 году, в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут проведены работы на проспекте Ленина. Работы по расширению проезжей части будут проведены по четной стороне Ленина от дома №106 до перекрестка с улицей Матросова. Сделано это будет за счет газонной части между трамвайными путями и существующим правым краем проезжей части. Это будет сделано в целях организации левого поворота на Матросова в два ряда. Кроме того, на 2020-2021 запланированы работы по расширению путепровода по проспекту Ленина.

«Кроме того, в текущем году начаты работы по реконструкции улицы Попова с уширением до четырех полос от улицы Власихинской до улицы Трактовой; строительству улицы Солнечная Поляна от Жасминной до Энтузиастов, что должно окончательно решить вопрос загрузки дорог поселка, а также разгрузки улицы Попова», - рассказали в Минтрансе.

Также сейчас активно ведется работа по строительству новых дорог по улицам Балтийская, Сергея Ускова, Взлетная, Солнечная Поляна и в новых микрорайонах города.