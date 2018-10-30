Экс-замначальника краевого УФСИН получил 8,5 лет строгого режима

Новости 12.07.2019 13:35 194

На текущей неделе кемеровский суд признал 49-летнего генерала-майора внутренней службы Константина Антонкина виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки имуществом и услугами на сумму около 10 млн рублей. Информация об этом размещена в судебной картотеке.

Константин Антонкин родился в 1969 году в Барнауле, в 1993 году окончил АлтГТУ, с 1997–2006 годах проходил службу на руководящих должностях в учреждениях ГУИН Минюста России по Алтайскому краю. В 2006–2008 годах Антонкин работал начальником УФСИН по Республике Алтай, С 2008 по 2011 год — заместителем начальника УФСИН по Алтайскому краю, после чего занял должность главы УФСИН Кузбасса.

Антонкин обвиняется в том, что в 2012 году, возглавляя кузбасский УФСИН, предложил директору барнаульского ФГУП «Строительно-монтажное управление №22 ФСИН» получить без конкурса госконтракт. Для этого, по указанию Антонкина, застройщик заключил договор субподряда на проектные работы с ООО «Технический центр „Эстет“» договор на подготовку проекта СИЗО на 500 мест в городе Белово за 59 млн рублей. Контракт подписали почти по начальной стоимости, которая составляла 59,27 млн рублей, при этом второй участник аукциона — ООО «Кузнецкая проектная компания» — предлагал выполнить работу за 54 млн рублей.

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«Кузнецкая проектная компания» обжаловала итоги торгов, указав, что в документации были два незаконно включенных туда параметра: «опыт работ для нужд ФСИН за последние 5 лет» и «общая сумма по заключенным госконтрактам за последние 5 лет». Жалобу рассмотрело алтайское УФАС и отклонило ее из-за нарушения сроков подачи.

«Эстет» зарегистрирован в Новосибирске в 2006 году, ликвидирован две недели назад — 27 июня. По данным «Контур-Фокус», до 2015 года «Эстет» принадлежал Карпету Григоряну, который также был совладельцем кемеровского ООО «Строй-Арм». Эта структура тоже была подрядчиком учреждений ФСИН Кузбасса (сумма выполненных работ составляла около 30 млн рублей). Всего «Эстет» получил 12 госконтрактов, основным его заказчиком являлся УФСИН Кемеровской области. На сайте Арбитражного суда имеется дело о взыскании кузбасским УФСИН неустойки размером 700 тысяч рублей с ТЦ «Эстет», датированное 2015 годом. Директором «Эстета» числилась Ирина Шевелева, которая была учредителем барнаульской юридической компании «Юрэксперт», а также ранее регистрировалась как ИП в Тверской области, после чего являлась директором тверской фирмы «Сказка». По данным ФНС, предоставленные ей сведения о себе – недостоверны.

За получение контракта «Эстет» оформил на Антонкина участок земли в Рудничном районе Кемерово и построил там двухэтажный каменный коттедж площадью 262 кв. м, оснастив его кухонным гарнитуром. Стоимость всего вышеперечисленного оценена примерно в 10 млн рублей.

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За проект беловского СИЗО ГУ ФСИН заплатило 44 млн рублей, однако государственную экспертизу он не прошел. Из-за этого был сорван график строительства, что повлекло за собой удорожание общей сметы ремонтно-строительных работ (первоначально составлявшей 1,2 млрд рублей) почти вдвое.

Беловский изолятор должен был решить проблему переполненности пенитенциарных учреждений Кузбасса. Новый СИЗО рассчитывался согласно международным нормам содержания заключенных (камеры максимум на четырех человек). К 2016 году должны были быть возведены: режимный корпус, столовая, санпропускник, охранные сооружения. После приема первых ста подследственных планировалось приступить к строительству еще одного режимного корпуса. Расчетная численность штата составляла 250 человек. В планах также было возведение жилья для сотрудников.

В 2017 году областное УФСБ передало следственному комитету материалы, на основании которых в отношении Антонкина было возбуждено уголовное дело. В начале августа 2017 года генерала сняли с должности и арестовали, поместив в новосибирский СИЗО-1, чтобы исключить общение с бывшими подчиненными. В его доме был проведен обыск. Генерал назвал дело сфабрикованным, отказался сотрудничать со следствием и вину не признал, поэтому в основу доказательной базы лег комплекс судебных экспертиз (в том числе, лингвистическая).

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Антонкин приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима, в СИЗО он провел почти два года. На отбывание в колонии пересчет идет: день – за полтора. Таким образом, неотбытая часть наказания составляет около 5,5 лет. Кроме того, с Антонкина постановлено взыскать 44 млн рублей, потраченные на не прошедший экспертизу проект. Имущество генерала, включая «взяточный» коттедж, а также личный транспорт, конфисковано государством, однако общая его стоимость покрывает не более трети от суммы иска.

Нюанс заключается в том, что если Антонкин не погасит иск, то не сможет претендовать на условно-досрочное освобождение (УДО) и проведет в колонии все 8,5 лет. В случае погашения иска он сможет освободиться уже через три года, но для этого Антонкину понадобится около 30 млн рублей.