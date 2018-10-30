Экс-замначальника краевого УФСИН получил 8,5 лет строгого режима

На текущей неделе кемеровский суд признал 49-летнего генерала-майора внутренней службы Константина Антонкина виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки имуществом и услугами на сумму около 10 млн рублей. Информация об этом размещена в судебной картотеке.
Антонкин обвиняется в том, что в 2012 году, возглавляя кузбасский УФСИН, предложил директору барнаульского ФГУП «Строительно-монтажное управление №22 ФСИН» получить без конкурса госконтракт. Для этого, по указанию Антонкина, застройщик заключил договор субподряда на проектные работы с ООО «Технический центр „Эстет“» договор на подготовку проекта СИЗО на 500 мест в городе Белово за 59 млн рублей. Контракт подписали почти по начальной стоимости, которая составляла 59,27 млн рублей, при этом второй участник аукциона — ООО «Кузнецкая проектная компания» — предлагал выполнить работу за 54 млн рублей.
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«Кузнецкая проектная компания» обжаловала итоги торгов, указав, что в документации были два незаконно включенных туда параметра: «опыт работ для нужд ФСИН за последние 5 лет» и «общая сумма по заключенным госконтрактам за последние 5 лет». Жалобу рассмотрело алтайское УФАС и отклонило ее из-за нарушения сроков подачи.
За получение контракта «Эстет» оформил на Антонкина участок земли в Рудничном районе Кемерово и построил там двухэтажный каменный коттедж площадью 262 кв. м, оснастив его кухонным гарнитуром. Стоимость всего вышеперечисленного оценена примерно в 10 млн рублей.
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За проект беловского СИЗО ГУ ФСИН заплатило 44 млн рублей, однако государственную экспертизу он не прошел. Из-за этого был сорван график строительства, что повлекло за собой удорожание общей сметы ремонтно-строительных работ (первоначально составлявшей 1,2 млрд рублей) почти вдвое.
В 2017 году областное УФСБ передало следственному комитету материалы, на основании которых в отношении Антонкина было возбуждено уголовное дело. В начале августа 2017 года генерала сняли с должности и арестовали, поместив в новосибирский СИЗО-1, чтобы исключить общение с бывшими подчиненными. В его доме был проведен обыск. Генерал назвал дело сфабрикованным, отказался сотрудничать со следствием и вину не признал, поэтому в основу доказательной базы лег комплекс судебных экспертиз (в том числе, лингвистическая).
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Антонкин приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима, в СИЗО он провел почти два года. На отбывание в колонии пересчет идет: день – за полтора. Таким образом, неотбытая часть наказания составляет около 5,5 лет. Кроме того, с Антонкина постановлено взыскать 44 млн рублей, потраченные на не прошедший экспертизу проект. Имущество генерала, включая «взяточный» коттедж, а также личный транспорт, конфисковано государством, однако общая его стоимость покрывает не более трети от суммы иска.
Нюанс заключается в том, что если Антонкин не погасит иск, то не сможет претендовать на условно-досрочное освобождение (УДО) и проведет в колонии все 8,5 лет. В случае погашения иска он сможет освободиться уже через три года, но для этого Антонкину понадобится около 30 млн рублей.