Четыре алтайских вуза получат около 16 млн от Росмолодёжи

Новости 12.07.2019 16:00 64

Алтайские вузы вошли в число победителей Всероссийского конкурса молодёжных проектов. Образовательные учреждения получат гранты от Росмолодёжи на реализацию студенческих проектов. Всего в регионе будет реализовано более 30 проектов на общую сумму почти 30 млн руб.

Как сообщает сайт Росмолодёжи, в этом году на участие в конкурсе среди образовательных организаций высшего образования было подано около 2,5 тысяч заявок от 381 образовательной организации на общую сумму более 4,2 млрд рублей. По результатам рекомендаций экспертной комиссии конкурса поддержано 609 проектов от 255 образовательных организаций.

Грантовую поддержку получили и алтайские вузы: государственный институт культуры – 1 млн 150 тысяч руб, государственный педагогический университет – 7 млн 150 тысяч руб, государственный технический университет им. И.И. Ползунова – 4 млн 780 тысяч руб, классический университет - опорный вуз края – 2 млн 900 тысяч руб.

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Каждую заявку оценивали федеральные эксперты. Проекты алтайских вузов были представлены в следующих номинациях: «Добровольчество», «Спорт, ЗОЖ, туризм», «Укрепление семейных ценностей», «Развитие социальных лифтов», «Инициативы творческой молодежи» и не только. Какие именно проекты вузов получат федеральное финансирование, будет определено в ближайшее время.

Кроме того, на комиссии подвели итоги грантового конкурса среди участников шести окружных образовательных форумов, которые проходили с 28 мая по 7 июля. В их число вошел молодежный управленческий форум «Алтай. Территория развития - 2019». 37 участников форума АТР получили грантовую поддержку Росмолодежи в размере от 25 тысяч до двух миллионов рублей. 19 из них представляли Алтайский край.

Также грантовые средства на реализацию своего проекта получит алтайский участник Форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0».