Профессия таможенника оказалась самой популярной в Барнауле по версии Yandex

Новости 12.07.2019 12:15 198

Профессия таможенника оказалась самой популярной в Барнауле. Такие данные приводит Яндекс, который проанализировал запросы пользователей ряда российских городов.

«Как мы это считали: отобрали запросы со словами «где учат» и «где учиться», которые задавали в больших городах в 2018–2019 годах. Для каждого города выбрали самую характерную специальность — ту, которой там интересовались часто как нигде и которая попала в топ-30 не более чем в половине изученных городов», - говорится в сообщении организации.

Такой способ исследования показал востребованность профессии таможенника в Алтайском крае и Новосибирской области. Также эта профессия популярна в Калининграде. А вот в Москве больше интересуются профессией аналитика, в Санкт-Петербурге много запросов по профессии стоматолога.

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В Екатеринбурге интересуются профессией сварщика, а в Волгограде повышенный интерес к работе патологоанатома.

Сведений о заработной плате на таможне немного. По данным открытых источников, оклад у рядового сотрудника и работника со стажем существенно отличается. Средняя зарплата по краю составляет в районе 33 тысяч рублей. Кроме того, у работников таможни есть ряд надбавок, которые по уровню ответственности должности или доступа к особо секретной информации может достигать до 75% оклада. Начальник таможни может получать зарплату, в зависимости от региона около 100 тысяч рублей. Плюс надбавки за стаж, доступ к секретным данным, переработку и прочее. Кроме того, работники таможенной службы получают паек, или равную денежную компенсацию. Звание, должность и регион также влияют на зарплату. Также существует система квартальных и ежегодных премий.

Известно, что по России больше всех получают работники таможни на Дальнем Востоке.

На данный момент, по данным ФТС Сибирское таможенное управление, в список кадрового резерва Алтайской таможни на 5 июня 2019 года включено больше 50 человек, многие из которых находятся в очереди по приказу с 2016 года.

Какие профессии наиболее популярны в Алтайском крае? Новости 30.05.2019 15:10 Эксперты проанализировали 26,9 тысяч организаций 419