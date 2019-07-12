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Качество воздуха «двух Алтаев» оказалось принципиально разным

Новости
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Качество атмосферного воздуха в Алтайском крае и соседней Республике Алтай получило принципиально разные оценки – первый из названных регионов по данному показателю существенно уступает своему соседу.

Как следует из государственного доклада Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году", по качеству воздуха Горный Алтай находится на втором месте в стране, а вот Алтайский край занял только 49 место.

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При этом Республика Алтай вошла в число регионов, где в прошлом году вовсе не было зарегистрировано превышения ПДК содержания загрязняющих веществ в воздухе.

"Вследствие этого в  Республике Алтай прослеживается наиболее устойчивая тенденция к снижению смертности и заболеваемости населения, ассоциированных с химическими факторами ингаляционного риска здоровью (т.е. воздействие загрязняющих веществ на организм)", - отмечают в республиканском управлении Роспотребнадзора.

По качеству питьевой воды Горный Алтай занимает седьмое место, а Алтайский край – 21.

В Роспотребнадзоре уточняют, что на качество и безопасность питьевой воды влияет не только степень загрязнения  источников централизованного водоснабжения, но и состояние водопроводной воды и качество воды распределительной сети.

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Качество почвы в Алтайском крае оказалось немного выше, чем в Горном Алтае – регионы заняли 12 и 13 места соответственно.

При этом напомним, что несмотря на высокие оценки качества воздуха, воды и почвы, в Республике Алтай самый высокий показатель природной радиации в стране.

Автор: Политсиб.ру

Фото: pinterest.ru