Одному из подозреваемых по делу Михаила Седова стало плохо перед заседанием суда

Новости 12.07.2019 12:40 165

Бригада скорой медицинской помощи была вызвана после того, как одному из обвиняемых по громкому делу об убийстве барнаульца Михаила Седова стало плохо перед заседанием в зале Алтайского краевого суда, пишет «КП-Барнаул».

Как выяснилось, проблемы со здоровьем возникли у Михаила Поспелова. Врачи зафиксировали у него артериальное давление 140 на 90. Вегетососудистая дистония, ОРВИ, - зачитал судья запись медиков. Ему поставили укол и заседание продолжилось.

В целом диагноз говорит о том, что парень очень сильно переволновался, так как ему грозит серьезное наказание. Когда гособвинитель зачитывала присяжным заседателям материалы дела, он не находил себе места: постоянно тер руками лицо, краснел, прижимался лбом к решетке. А вот его напарник Евгений Корчагин, напротив, был спокоен, лишь изредка поднимал глаза то на вдову Михаила Седова Викторию Переясловскую, то на его мать, когда та давала показания. Обе не могли сдержать слез, когда доходило до главного вопроса – знают ли они от чего скончался их сын и муж…

Адвокаты обвиняемых в убийстве Михаила Седова отказались комментировать ход дела для СМИ Новости 19.12.2018 19:25 На скамье подсудимых могут оказаться Евгений Кочергин и Михаил Поспелов 1681

По словам женщин, в тот злополучный день, 2 октября 2018 года, Михаил вместе со своей мамой отправился к ней на дачу за овощами, ближе к 21 часу выдвинулся домой. Однако к своей семье он так и не вернулся. Около гаража на него напали двое неизвестных мужчин. Свидетели рассказали, что видели этот момент с противоположной стороны кооператива и поспешили к нему. Вместе с председателем созвонились с другом Седова, вызвали полицию. Дальше уже все известно: начались поиски Михаила и его же автомобиля, на котором увезли мужчину.

Гособвинитель настаивает на том, что Кочергин и Поспелов совершили преступление по предварительному сговору: парни целенаправленно приехали в кооператив на машине Поспелова, при этом прихватив с собой монтажки. Уже на месте они присмотрели автомобиль Седова и решили угнать его и таким образом заработать «легкие деньги». Но в итоге все закончилось трагически. Кстати, не исключено, что тот самый автомобиль они бросили из-за неисправности.

На прошедшем заседании Михаил Поспелов своей вины не признал. Что касается Евгения Кочергина, то он свою позицию озвучит позже. Следующее заседание по делу назначено на 16 июля.