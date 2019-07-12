В центре Барнаула открылась новая зона отдыха

Новости 12.07.2019 10:45 134

Новая современная площадка для отдыха открылась накануне в Барнауле около нулевого километра. Еще совсем недавно на этом месте в самом центре столицы находился ничем не приметный тротуар, а теперь красуются удобные скамейки, красивые клумбы и качели, художественные кованые конструкции и антивандальные фонари.

Как сообщает «Толк», во время торжественного открытия площадки глава администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков отметил, что на протяжении последних лет подобные уголки отдыха все чаще появляются на территории района и эта практика будет продолжена. По его словам, в возведении новой площадки помогли инвестиционно-строительная компания «Союз», «Автобаза №1», ООО «Мартика» и «Строительная перспектива».

Так, площадь нового уголка отдыха составляет около 200 кв. м. На месте старого асфальта уложили тротуарную плитку. Пешеходную зону оборудовали скамейками, а по центру установили качели. Одно из главных украшений площадки – карта Алтайского края с нанесением всех городов и райцентров. С обратной стороны конструкции изображение одного из главных символов Барнаула – дома под шпилем.

В темное время суток площадку будут освещать новые фонари, на которых установлены антивандальные плафоны.

Мы каждый год делаем несколько подобных уголков. В прошлом году был сделан уголок на пересечении проспекта Ленина и улицы Кирова. На Комсомольском проспекте у здания Сбербанка и на улице Советской сделали площадки. В этом году мы на Потоке делаем подобные уголки, – рассказал Вячеслав Новиков.

На открытии площадки присутствовал руководитель инвестиционно-строительной компании «Союз» Владимир Отмашкин. Он рассказал о некоторых отличиях новой площадки от других подобных уголков отдыха:

«Здесь применили очень серьезные технологии. Все сделано на высоком уровне. Сегодня все стараются делать так, чтобы это было не только функционально, но и радовало глаз. Это конкретный пример того, что деньги были направлены в нужное русло. По материалам видно, что эта площадка очень долго будет служить барнаульцам и гостям города».

Во время открытия площадки прохожие останавливались, чтобы внимательнее посмотреть на уголок. Сказать, что местные жители довольны – ничего не сказать. Отметим, на строительство новой площадки понадобилось около 1 млн рублей.