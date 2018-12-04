Комиссию для сглаживания споров о религиозном имуществе создали в Барнауле

Новости 12.07.2019 11:35 163

Состав комиссии из чиновников, которые будут профилироваться на урегулировании разногласий при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества культового назначения, находящегося в муниципальной собственности, утвердили в Барнауле.

Постановление о формировании данной структуры подписал глава краевой столицы Сергей Дугин. Контроль за исполнением документа возложен на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергея Демина, который назначен председателем этой комиссии.

Зампредом комиссии стала Наталья Леонтьева, являющаяся заместителем главы городского комитета по управлению муниципальной собственностью, а секретарем – начальник отдела приватизации и оформления муниципальной собственности Марина Крестовская.

Исход Барнаульского планетария. Здесь 30 лет молились и 70 - изучали звезды Новости 04.12.2018 23:10 К концу декабря этого года планетарий должен будет освободить здание, где работает почти 70 лет. Это прописано в плане мероприятий по переда 882

Также в состав структуры введены: зампред правового комитета Светлана Бессарабова, консультант департамента администрации и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности Марина Градусова, начальник отдела общественной безопасности комитета общественных связей и безопасности администрации города Алексей Клычников, секретарь барнаульской епархии РПЦ Юрий Крейдун, глава комитета по социальной политике Барнаульской гордумы Марина Понкрашева и член Общественной палаты города Виталий Чугуев.

Отметим, что наверное, наиболее острым вопросом, связанным с передачей муниципальной собственности религиозным организациям в нашем городе можно назвать историю, связанную с барнаульским планетарием. Напомним, что в данный момент процесс передачи здания Барнаульского планетария приходу Крестовоздвиженской церкви завершен.

Пока что планетарий продолжает работать в этом строении, но в течение двух лет он переедет в здание бывшего кинотеатра "Родина".