Минтруд предложил повысить прожиточный минимум на 4%

Размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 на душу населения может составить 11 тысяч 185 руб. Это следует из проекта Минтруда, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Между тем, для трудоспособного населения предлагается установить прожиточный минимум в размере 12 тысяч 130 руб, пенсионеров - 9 тысяч 236 руб, детей - 11 тысяч 004 руб.
В документе говорится, что величина прожиточного минимума за II квартал года (в сравнении с предыдущим кварталом) выросла: на душу населения и для детей на 4%, для пенсионеров и для трудоспособного населения на 3,8% и 4,1% соответственно.
По сравнению с третьим кварталом прошлого года величина снизилась на 226 рублей
Напомним, правительство Алтайского края утвердило величину прожиточного минимума за четвертый квартал 2018 года. В среднем, показатель на душу населения составил 9 тысяч 334 руб. Цифра для трудоспособного населения в регионе - 9 тысяч 761 руб, для пенсионеров – 8 тысяч 003 руб, для детей – 9 тысяч 602 руб.