Минтруд предложил повысить прожиточный минимум на 4%

Новости 12.07.2019 11:05 117

Размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 на душу населения может составить 11 тысяч 185 руб. Это следует из проекта Минтруда, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Между тем, для трудоспособного населения предлагается установить прожиточный минимум в размере 12 тысяч 130 руб, пенсионеров - 9 тысяч 236 руб, детей - 11 тысяч 004 руб.

В документе говорится, что величина прожиточного минимума за II квартал года (в сравнении с предыдущим кварталом) выросла: на душу населения и для детей на 4%, для пенсионеров и для трудоспособного населения на 3,8% и 4,1% соответственно.

Прожиточный минимум в Алтайском крае снизился в конце 2018 года Новости 28.03.2019 16:40 По сравнению с третьим кварталом прошлого года величина снизилась на 226 рублей 677

Напомним, правительство Алтайского края утвердило величину прожиточного минимума за четвертый квартал 2018 года. В среднем, показатель на душу населения составил 9 тысяч 334 руб. Цифра для трудоспособного населения в регионе - 9 тысяч 761 руб, для пенсионеров – 8 тысяч 003 руб, для детей – 9 тысяч 602 руб.

Прожиточный минимум - это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы.