Врио губернатора Севастополя назначен земляк Виктора Томенко

Новости 12.07.2019 10:15 163

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Временно исполняющим обязанности назначен Михаил Развожаев. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Овсянников был губернатором с 2016 года, а до назначения был заместителем министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. На выборах он набрал 71% голосов избирателей, по позднее его рейтинг начал быстро падать. Потеря популярности среди населения была вызвана конфликтом с местным политическим истеблишментом, в том числе с народным мэром города Алексеем Чалым. Кроме того, сказались неудачные решения правительства города, затрагивающие сферу имущественных и земельных отношений.

Поскольку до Единого дня голосования осталось менее трех месяцев, выборы главы Севастополя теперь состоятся только в следующем году, 13 сентября.

Напомним, что последняя волна отставок глав регионов, которую прозвали «губернаторопад» прошла в марте текущего года. Тогда ушли в отставку губернаторы Республики Алтай, Калмыкии, Мурманской, Оренбургской и Челябинской областях. Выборы в этих регионах состоятся 8 сентября.

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Что известно о Михаиле Развожаеве?

Родился и вырос в Красноярске. Ему 38 лет. По данным из открытых источников, имеет образование историка. Окончил Красноярский государственный педагогический университет и РАНХиГС.

В 2008 пришел работать в администрацию губернатора Красноярского края Александра Хлопонина. В 2012 году стал заместителем руководителя администрации главы края. Примерно в эти же годы в правительстве работал будущий губернатор Алтайского края Виктор Томенко, которого позвал на работу на должность вице-премьера новый, на тот момент, губернатор Лев Кузнецов.

В 2014 году стал советником министра по делам Северного Кавказа, которым был бывший губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. Полгода спустя Развожаев стал его заместителем.

В 2018 году был назначен врио главы Хакасии на место проигравшего в первом туре Виктора Зимина. Туда его президент России направил временно для стабилизации ситуации с условием, что Развожаев позже вернется в Москву.

После этого был назначен главой исполкома Общероссийского общественного движения Народный фронт. Женат, двое детей. Офицер запаса в звании лейтенант.