Бывший начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Олег Торубаров уволен с должности министра внутренних дел по Республике Крым. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства Ольгу Кондрашову пишет "Крыминформ".
«Генерал-лейтенант полиции Олег Иванович Торубаров освобожден от ранее занимаемой должности министра внутренних дел по РК, – сказала она. – Он сейчас находится в Крыму, является пенсионером органов внутренних дел РФ».
Ранее распространялась информация об увольнении Торубарова и якобы возбуждении против него уголовного дела и заключении под домашний арест на Алтае.
Торубаров возглавлял региональный главк с 2013 по 2018 год
По данным "Политсибру", указ президента (№ 252) об увольнении Торубарова (наряду с еще целым рядом высокопоставленных полицейских) датирован еще 6 июня. Официальное название указа – «Об освобождении от должности, назначении на должность и присвоении специального звания в некоторых федеральных государственных органах».
Добавим, что ни на сайте главы государства, ни на официальном интернет-портале правовой информации этот документ до сих пор так и не опубликован. Хотя есть подписанные президентом документы, например, от 5 июня и 7 июня.
Как уже сообщалось, Олег Торубаров стал начальником МВД по Крыму 28 августа прошлого года. На этой должности он сменил Сергея Абисова.