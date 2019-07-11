Живет на пенсии в Крыму: в МВД опровергли слухи об аресте Олега Торубарова

Новости 12.07.2019 7:40 234

Бывший начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Олег Торубаров уволен с должности министра внутренних дел по Республике Крым. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства Ольгу Кондрашову пишет "Крыминформ".

«Генерал-лейтенант полиции Олег Иванович Торубаров освобожден от ранее занимаемой должности министра внутренних дел по РК, – сказала она. – Он сейчас находится в Крыму, является пенсионером органов внутренних дел РФ».

Ранее распространялась информация об увольнении Торубарова и якобы возбуждении против него уголовного дела и заключении под домашний арест на Алтае.

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По данным "Политсибру", указ президента (№ 252) об увольнении Торубарова (наряду с еще целым рядом высокопоставленных полицейских) датирован еще 6 июня. Официальное название указа – «Об освобождении от должности, назначении на должность и присвоении специального звания в некоторых федеральных государственных органах».

Добавим, что ни на сайте главы государства, ни на официальном интернет-портале правовой информации этот документ до сих пор так и не опубликован. Хотя есть подписанные президентом документы, например, от 5 июня и 7 июня.

Как уже сообщалось, Олег Торубаров стал начальником МВД по Крыму 28 августа прошлого года. На этой должности он сменил Сергея Абисова.

Торубаров служил в органах внутренних дел с 1976 года. Ранее он возглавлял УВД Магаданской области, УВД по Калужской области. Последние пять лет до назначения в Крым Торубаров занимал должность начальника главка алтайской полиции.