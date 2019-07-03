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Тело барнаульского бизнесмена найдено на берегу Финского залива

Новости
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В пригороде Приморска обнаружено тело 28-летнего барнаульца. Трагедия произошла 10 июля. Грудь найденного человека дважды прострелена, передают Невские новости.

СМИ информируют, что рядом с погибшим обнаружена принадлежащая ему машина Kia Sportage, но видеорегистратора в автомобиле не было. 

Тело молодой девушки, висящее на Новом мосту, нашли в Барнауле

Тело молодой девушки, висящее на Новом мосту, нашли в Барнауле

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Правоохранительные органы рассматривают различные версии происшествия

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В свою очередь, есть версия, что смерть найденного гражданина произошла в результате суицида. Сотрудники изъяли два пистолета Макарова с двумя магазинами патронов, а также две гильзы. Тело мужчины передано в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

Известно, что житель Барнаула пытался наладить бизнес по продаже велосипедов, но затем перебрался в Сочи и торговал игрушками. 

Автор: Политсиб.ру