Чемпионат России по вейкбордингу состоится в Барнауле на выходных

Чемпионат России по вейкбордингу состоится в Барнауле 12 и 13 июля на городском пляже. Жители города смогут увидеть спортсменов, которые скользя на доске за катером, выполняют акробатические трюки. Зрелище обещают незабываемое, в частности, исполнители элементов будут подниматься на высоту до четырех метров. За соревнованиями можно будет наблюдать с городского пляжа, пишет официальный сайт Алтайского края.
В соревнованиях примут участие около 50 спортсменов из 23 регионов страны. Барнаульцы смогут увидеть выступления чемпиона Европы, серебряного призера чемпионата мира Никиты Мартьянова и трехкратного чемпиона России Георгия Худницкого. Кроме того, выступит местный спортсмен Александр Бослер, который является пятикратным чемпионом России и серебряным призером чемпионата мира.
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Интересно, что заявку на проведение соревнований подавали Москва, Санкт-Петербург, Калининград, но выбор пал на Барнаул. Об этом рассказал руководитель краевой федерации воднолыжного спорта Евгений Бослер.
«Для нас это, с одной стороны, хорошая реклама алтайских спортсменов и вида спорта, с другой - большая ответственность», - отметил он.
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