Чемпионат России по вейкбордингу состоится в Барнауле на выходных

Новости 12.07.2019 8:45 108

Чемпионат России по вейкбордингу состоится в Барнауле 12 и 13 июля на городском пляже. Жители города смогут увидеть спортсменов, которые скользя на доске за катером, выполняют акробатические трюки. Зрелище обещают незабываемое, в частности, исполнители элементов будут подниматься на высоту до четырех метров. За соревнованиями можно будет наблюдать с городского пляжа, пишет официальный сайт Алтайского края.

В соревнованиях примут участие около 50 спортсменов из 23 регионов страны. Барнаульцы смогут увидеть выступления чемпиона Европы, серебряного призера чемпионата мира Никиты Мартьянова и трехкратного чемпиона России Георгия Худницкого. Кроме того, выступит местный спортсмен Александр Бослер, который является пятикратным чемпионом России и серебряным призером чемпионата мира.

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Интересно, что заявку на проведение соревнований подавали Москва, Санкт-Петербург, Калининград, но выбор пал на Барнаул. Об этом рассказал руководитель краевой федерации воднолыжного спорта Евгений Бослер.

«Для нас это, с одной стороны, хорошая реклама алтайских спортсменов и вида спорта, с другой - большая ответственность», - отметил он.

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Вейкбординг развивается в Барнауле больше 20 лет, сборная Алтайского края по этому виду спорта входит в пятерку сильнейших в России. В 2013 году Евгений Бослер организовал вейк-парк. Первопроходцем в профессиональном вейкбординге края стал его сын Александр.