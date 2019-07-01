День траура по погибшим в наводнении объявлен в Иркутской области

Новости 11.07.2019 19:30 208

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ об объявлении 12 июля днем траура в регионе, передает «Интерфакс-Сибирь».

Как отметила пресс-служба губернатора, траур объявлен в связи с чрезвычайной ситуацией на территории Иркутской области в результате паводка, а также большим количеством пострадавших в результате подтопления отдельных населенных пунктов.

«Всем учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, действующим на территории Приангарья, рекомендуется не проводить развлекательные мероприятия и не транслировать развлекательные передачи», - говорится в сообщении.

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Глава региона от имени жителей выразил соболезнования в связи гибелью в результате наводнения родным и близким жителей Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Черемховского, Чунского и Зиминского районов.

Согласно обновленным данным, во время наводнения в Иркутской области погибли 25 человек.

Добавим, от стихийного бедствия пострадали 107 населенных пункта Иркутской области, 10 тыс. 883 жилых дома, в которых проживали 38041 человек, в том числе 8 тыс. детей, а также 11051 приусадебный участок. Было также подтоплено 49 социально значимых объектов, 48 участков автомобильных дорог. Повреждены 22 автомобильных моста местного значения.