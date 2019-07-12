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Семья из Алтайского края погибла в ДТП возле Черепаново

Новости
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Сегодня утром на трассе в Черепановском районе три человека погибло в ДТП, об этом сообщает портал НГС.

Около 9:00 на 102-м километре автодороги Р-256 "Новосибирск — Ташанта" произошло лобовое столкновение грузовика Hino Ranger и автомобиля Toyota Corolla, в котором ехала семья из Алтайского края: мать, отец (42 года) и две дочери (13 и 17 лет). Водитель и девочки погибли, выжившая женщина находится в тяжёлом состоянии в больнице.

По предварительной информации, иномарка двигалась со стороны Барнаула в город Новосибирск и при обгоне выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем. Водитель грузовика не пострадал, но находится в состоянии шока — сообщили ГУ МВД России по Новосибирской области.

Автор: Политсиб.ру