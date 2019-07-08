Пан или генплан: почему проект развития Барнаула до 2036 года вызывает вопросы

Мнения 12.07.2019 7:10 431

Лето-2019 для Барнаула запомнится обсуждением проекта генерального плана города до 2036 года. В данном случае напомним, что городское сообщество уже во второй раз ввязывается в дискуссию относительно этого системообразующего документа, на котором будет строиться фундамент дальнейшего развития краевой столицы.

При этом следует понимать, что генплан – это не панацея от всех проблем и не четкий сценарий дальнейшей жизни города. По факту это, скорее, декларация о намерениях и набор рекомендаций, исполнение которых может сделать расширение Барнаула более предсказуемым и управляемым.

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Напомним, что яростные баталии вокруг проекта генплана разразились на рубеже 2016 и 2017 годов. Общественное обсуждение документа тогда вылилось даже в некое противостояние городских властей и граждан. Последних тогда возмутила перспектива появления в городе нового полигона ТБО.

В итоге мэрия свернула дискуссию, согласившись с тем, что разработанный столичным градостроительным институтом "Гипрогор" проект документа действительно требует доработки.

И вот, с конца июня текущего года на суд общественности был представлен доработанный вариант генплана. Впрочем, критика в адрес документа не стихла, хотя и прошло более двух лет, а вопрос о полигоне ТБО оказался "заморожен".

В актуализированном проекте Генплан предполагает разделение городских территорий на семь планировочных районов. Среди них - зоны жилой, деловой застройки, отдыха и две промышленных. На этих территориях будет вестись реконструкция и снос зданий, запланировано новое строительство. Документом также предусмотрено строительство дорог, объектов инфраструктуры, предприятий.

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"Политсибру" ранее сообщал, что представители экспертного сообщества уже высказали весьма резкую критику по поводу видоизмененного документа, ставя на вид то, что разработчики произвели неверные подсчеты численности населения Барнаула в ближайшие годы, не продумали в должной мере решение вопросов о застройке, создании парковых зон и так далее.

В этом контексте наша редакция побеседовала со специалистами самого разного профиля на предмет того, что же в итоге должно быть в генеральном плане города, как он может и должен отразиться на развитии краевой столицы и возможно ли вообще его воплощение в реальности.

Районы – кварталы

По понятным причинам, в процессе обсуждения генплана одним из центральных можно назвать мнения по данному вопросу строителей и архитекторов.

Так, высказываясь о проекте генплана архитектор, руководитель мастерской "Классика" Александр Деринг констатирует - данный документ вообще трудно охарактеризовать категориями "хороший-плохой".

"Это все-таки технический документ, с обилием разъяснений в пояснительных материалах. Думаю, что он больше предназначен для специалистов и вряд ли годится для какого-то публичного формата. Все технология изготовления и подробности в советские времена вообще были под секретом. И документ этот больше относится к продукту плановой экономике, чем к рыночной. При его разработке нужно учитывать фактор роста населения, прогнозировать рост или падение экономики, а у нас сейчас в этих полях много неопределенности. И население у нас убывает, и экономика стагнирует. Все это заставляет задуматься о необходимости вообще разрабатывать такие громоздкие и большие генеральные планы. Думаю, что лучшим вариантом было бы разрабатывать планы на более короткие сроки", – отмечает собеседник издания.

Что касается представителей сообщества строителей, которые, как видится, в первую очередь должны быть вовлечены в обсуждение генплана, то в данном случае мнения разнятся.

Руководитель ПСК "Строительная перспектива" Андрей Комяков прямо заявляет: "Я в Генплан вообще не вникал. Потому что строительством заниматься в дальнейшем не намерен. Государственная политика в области строительства удручает – монополизация рынка, эскроу-счета… Поэтому всеми этими вопросами застройки, расселения частного сектора, Генпланом, даже не собираюсь интересоваться".

А вот руководитель компании ПР-Холдинг Евгений Клейнатовский оказался более вовлеченным в вопрос. По его мнению, сегодня возможности для расширения нашего города практически исчерпаны, а поэтому следует сосредоточиться на уже застроенных территориях – проводить реновацию и так далее.

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"Для строителя в генплане главное – не сам генплан, а первое приложение к нему: план землепользования и застройки (ПЗУ), в котором содержится более детальная информация. Без ПЗУ строительные организации не могут заниматься формированием участков. Нюанс заключается в том, что этот документ принимается только после утверждения генплана, причем временной промежуток может оказаться довольно значительным. Поэтому строителям интересно, чтобы Генплан уже поскорее приняли", - добавил застройщик.

Директор строительной компании "Алгоритм" Александр Тайчер, который, к слову является депутатом Барнаульской гордумы и будет принимать участие в голосовании по вопросу принятия генплана, уверен, что кто-то всегда будет неудовлетворен этим документом.

"Барнаул – как живой организм, он меняется, как и все в нашей жизни, поэтому правки в Генплан в любом случае будут вноситься. Понятно, что идеальным для всех его не сделать – всегда будут те, кто недоволен. Но, наверное, в большей степени нужно учитывать все-таки мнение администрации, поскольку есть вещи концептуальные, без которых не обойтись, и администрация эти вещи хорошо знает. Мы доверяем нашим руководителям, доверяем разработчикам генплана. Я считаю, его нужно принимать", - резюмировал собеседник.

"Зеленое" мнение

Представляется, что весьма важно мнение о проекте генерального плана и со стороны представителей экологического сообщества. Развитие города, застройка, автомобильный трафик, появление новых предприятий – все это неминуемо оказывает влияние на окружающую среду.

Известный алтайский эколог Алексей Грибков уверен, что генеральный план Барнаулу необходим, поскольку без него продолжают простаивать многие важные для города проекты. Однако, по словам специалиста, документ нужно совершенствовать.

"Нынешний вариант хоть и лучше предыдущего, но проблемы в нем остаются. Вот, например, отсутствие планов по развитию зеленых зон в городе, особенно в районах новой застройки. Мало того, что новые зеленые зоны не планируют, так еще и происходит сокращение уже существующих, где уже разные объекты появляются. Все это приведет однажды к серьезному ухудшению климата в городе", – уверен Грибков.

Также он высказался относительно планов по строительству в нагорной части Барнаула вертолетной площадки и возможности вырубки зеленых насаждений.

"Насчет городских лесов. Моя позиция в том, что для существующих объектов медицинского кластера необходима развитая инфраструктура. Иначе они просто не смогут нормально функционировать, включая ту же вертолетную площадку. Но при этом площади, которые уже сейчас заявлены под возможное строительство, мне кажется, могут быть избыточными. Нужно четко спланировать то, что нужно для существующих объектов, а остальную территорию вернуть в состав городских лесов", - добавил собеседник.

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Вопрос о зеленых зонах в Барнауле затронул и заведующий Лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук Владимир Кириллов.

По его словам, принимать документ как таковой уже давно пора. Однако забывать об экологическом контексте, как подчеркивает эксперт, нельзя: "Ключевое звено - это явно парки. Думаю, что зеленых зон должно быть все-таки больше".

Эх, дороги…

Любопытным мнением в разрезе дискуссий о генеральном плане Барнаула видится позиция тех, чья жизнь связана с дорогами – артериями любого города.

Высказываясь о текущем положении дел и дискуссиях о генплане, директор ООО "Барнаульское дорожно-строительное управление № 4", депутат АКЗС Николай Данилин констатирует: "На сегодняшний день улично-дорожную сеть в Барнауле я могу оценить, как достаточно развитую. Нормальная транспортная доступность обеспечена во всех районах города. Да, безусловно, в городе имеются проблемные узлы, такие как "Проспект Строителей – Павловский тракт – улица Советской Армии", которые требуют создания дорог-дублеров. Об этом речь идет давно и новый генплан предполагает, как решить эту проблему. Но нужно понимать, что с принятием нового генерального плана города жизнь малиной не станет. Понятно, что чем раньше начать решать проблемы – тем лучше. Но это требует больших финансовых ресурсов. Хочется надеяться, что такие механизмы, как национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", помогут в этом".

Также собеседник высказал мнение о том, что в целом такие документы, как генеральный план города, все же должен исходить не от существующих дорог, а от зонирования - деления территории на сосредоточие жилой застройки, промышленных предприятий, мест деловой активности и так далее.

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Заведующий кафедрой Организации и безопасности движения АлтГТУ имени Ползунова Александр Токарев видит ситуацию несколько иначе.

"Сегодня ситуация такова, что при разработке плана по развитию городских дорог нет резервов для маневра. Во многом это связано и с тем, что ранее принятые решения были не самыми лучшими. Но, как говорится, "не стреляй в прошлое из пистолета, а то будущее выстрелит в тебя из пушки". Ведь на самом деле ничего существенного не делается в этом отношении и сегодня. Город просто задыхается. Точечная застройка лишает возможности расширять существующие транспортные артерии, даже тротуар рядом с новыми домами построить негде. Наверное, я говорю исключительно со своей стороны, но мне кажется, что во многом планы по развитию города вообще должны отталкиваться от системы дорог. Но я этого не вижу", - констатирует Александр Токарев.

Любопытным относительно генерального плана выглядит и мнение представителя трансопртного сообщества. В беседе с "Политсибру" исполнительный директор Ассоциации пассажирских перевозчиков Николай Долженко отметил, сегодня перевозчики работают в таких условиях, что они идут уже вслед за какими-либо принятыми решениями относительно развития города, а в самом процессе разработки этих решений участия не принимают.

"Ситуация выглядит достаточно хаотичною. Стратегии транспортного развития принимаются уже по факту, а не на перспективу. По большому счету с проектом генерального плана не знаком никто. Людям просто показывают некий документ и предлагают внести свои предложения. В итоге все поправки, как правило, имеют косметический характер. Если же говорить о транспортной ситуации в Барнауле, то у нас только пригородных поселков порядка 30 штук. Такого во всей Сибири больше нигде нет. А это значит, что нужно очень грамотно решать вопросы доступности, обслуживания этих территорий. А сейчас что говорить – генплан разработан, деньги уплачены. Остается обсуждать только то, что есть, а не что следовало бы сделать.

Глас народа

Насколько главный документ развития города интересен и важен рядовым жителям краевой столицы, "Политсибру" попытался узнать с помощью социологического опроса, результаты которого весьма красноречивы - около 70% респондентов из числа обычных горожан не слышали о генплане. В этой связи можно говорить о том, что городские власти неважно информировали жителей об обсуждении документа, либо сами граждане не уверены в том, что их мнение будет услышано и учтено.

Впрочем, нашлись и те, что все же имеет представление о генеральном плане Барнаула. По их словам, в документе речь идет о том, что будут перестраивать внутри города, где будет промышленная зона, сколько людей там будет трудоустроено, как будут развиваться лесопарковые зоны и какой будет ситуация на дорогах. Более-менее осведомленных о генплане респондентов можно разделить на сторонников и противников документа, и что любопытно, первых все же больше.

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Так, к примеру, выглядит мнение одной из горожанок, принявших участие в нашем опросе: "Планирование - хорошее дело. Но нельзя учесть все. Например, трудно предсказать численность населения, очень много знакомых переехало в другие регионы, многие собираются… большой отток населения, смертность высокая… Не думаю, что все задуманное у них воплотится. Но план нужен и общество должно о нем знать".

Так или иначе, можно предположить, что в этом году обсуждение проекта генерального плана Барнаула пройдет без "свертывания", имевшего место в 2017 году. А значит, совсем в скорой перспективе, документ вынесут на суд гордумы.

В заключение добавим, что "Политсибру" связался Анастасией Немчиновой, главным архитектором проектного института "Гипрогор", занимавшимся разработкой проекта генплана. В ближайшее время наша редакция представит ее экспертное мнение относительно "баталий" вокруг данного документа.