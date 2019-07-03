Сколько алтайских застройщиков начали работать через эскроу-счета?

Новости 11.07.2019 19:00 324

Новое законодательство о долевом жилищном строительстве в СФО не вызывает доверия у алтайских строительных компаний. Алтайские застройщики заметно отстают по количеству заявок на открытие эскроу-счетов в банках.

Напомним, по старому законодательству деньги за квартиру в строящемся доме поступали напрямую застройщику. Новый закон предполагает, что при покупке еще не построенной квартиры деньги поступают банку на специальный эскроу-счет. И уже банк одобряет застройщику кредит на строительство дома.

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Накануне новые условия работы обсудили на совещании-видеоконференции под руководством полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло, пишет "Континент Сибирь".

По словам начальника Сибирского главного управления Центрального банка РФ Николая Морева, всего на первое июля текущего года застройщики СФО подали 127 заявок на открытие эскроу-счетов в семи банках. Лидерами по количеству поданных заявок стали Новосибирская область (46) и Красноярский край (45). В Алтайском крае было подано всего 12 заявок, в Омской области – четыре. В Томской области и Республике Алтай застройщики подали лишь по две заявки.