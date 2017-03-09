Увеличились выплаты переселенцам-соотечественникам

Новости 11.07.2019 18:10 189

С 8 июля 2018 года вступила в действие новая редакция Регламента приема участников программы переселения соотечественников. Согласно поправкам, максимальные размеры компенсации затрат участника программы на оплату жилья (за период не более полугода) увеличены с 36 до 42 тысяч рублей, компенсации на оплату медицинского освидетельствования - с 3,7 до 4,5 тысяч рублей.

Также получателям выплат теперь придется указывать СНИЛС. Безработные соотечественники могут оформить СНИЛС самостоятельно, лично обратившись в отделение ПФР по месту регистрации с заявлением и удостоверением личности. Трудоустроенным СНИЛС оформляет работодатель. За выплатами участники программы могут обратиться в центр занятости населения по месту фактического проживания, подав соответствующие документы.

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Стоит отметить популярность Сибирского федерального округа у соотечественников – он уступил лишь Центральному. На переселение в Сибирь за первый квартал этого года подали заявки 6 187 человек. Наибольшее количество переселенцев предпочитает Новосибирскую область – туда переехало 2090 человек. Вдвое реже перебираются в Омскую – 1020 человек. Алтайский край выбрало 900 соотечественников. Всего с 2010 года в край переселились более 13 тысяч человек. Основной поток идет из стран Средней Азии (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия) и оседает в городах.

Программа переселения позволяет ускоренно получить российское гражданство, подъемное пособие, компенсацию затрат на аренду жилья, прохождение медицинского освидетельствования, провоз личных вещей к месту проживания в крае, поддержку многодетных семей и семей с детьми до полутора лет и студентов.