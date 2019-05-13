ОНФ попросил мэрию устранить недостатки в благоустройстве Барнаула

Новости 11.07.2019 16:50 288

Эксперты Общероссийского народного фронта в Алтайском крае проверили состояние общественных территорий Барнаула, благоустроенных в минувшем году. По итогам проверки эксперты ОНФ направили городским властям рекомендации по устранению недостатков в благоустройстве общественных территорий.

На Ленинградской аллее не благоустроены стыки между старыми и новыми пешеходными дорожками. Газоны не скошены, по сторонам аллеи растет сорняк, одна из клумб в конце аллеи не имеет ни цветника, ни газона.

В Нагорном парке также не обошлось без недостатков: газоны взошли не везде, есть неустойчивые ограждения, часть элементов на них повреждены вандалами, кое-где ограждения покрыты ржавчиной, а их основания оголены. Отдельные бордюры установлены с большими зазорами, возле ливневой канализации местами просел асфальт. Решетки, закрывающие ливневую канализацию, в одних местах сломаны, а в других и вовсе отсутствуют.

На улице Молодежной замечаний меньше. Отдельные металлические столбики, ограждающие от въезда автомобилей пешеходную зону, плохо закреплены и покрылись ржавчиной. Не закреплены многие скамейки, камень, которым оформлены цветочные композиции и клумбы, не закреплен и свободно отделяется от конструкции. Возле пешеходного перехода по четной стороне улицы Молодежной у проспекта Социалистического просела тротуарная плитка, есть разрушенные бордюры, озеленение на ряде участков оставляет желать лучшего.

«Общей проблемой общественных территорий остается озеленение. Где-то оно полностью отсутствует, где-то – частично, сорняк не убирается. Много замечаний к скамейкам и диванам на улице Молодежной, они оказались не закреплены, потеряли свою устойчивость и превратились в своеобразный символ города – «танцующие скамейки», которые уже были замечены на площади Мира», – рассказала координатор проекта «Благоустройство и городская среда» Марина Понкрашева.

В 2018 году отремонтировано шесть объектов. Часть территорий уже инспектировалась в ходе прошлых рейдов, по оставшимся объектам благоустройства замечания тоже присутствуют, но не такие, как в сквере Химиков, где были выявлены недочеты по озеленению, ограждению, цветникам, тротуарам и скамейкам.