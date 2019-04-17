Хакеры продавали данные банковских карт жителей Алтайского края

Доступ к двум сайтам, на которых продавались личные данные банковских карт, заблокирован прокуратурой Алтайского края.
Как сообщает пресс-служба ведомства, интернет-порталы были выявлены в ходе мониторинга глобальной Сети.
Доступ к Интернет-ресурсам был свободным, объявления регулярно обновлялись и просматривались большим количеством пользователей сети, - уточняется в сообщении. - Нахождение в открытом доступе в сети «Интернет» данной информации фактически способствует совершению мошеннических действий в отношении граждан и юридических лиц.
В целях блокировки доступа на указанные сайты прокуратура района обратилась в суд с административными исковыми заявлениями, которые были полностью удовлетворены.
«В настоящее время доступ к данным сайтам заблокирован, информация изъята из публичного доступа», - говорится в пресс-релизе.
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