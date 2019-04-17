Хакеры продавали данные банковских карт жителей Алтайского края

Новости 11.07.2019 17:20 167

Доступ к двум сайтам, на которых продавались личные данные банковских карт, заблокирован прокуратурой Алтайского края.

Как сообщает пресс-служба ведомства, интернет-порталы были выявлены в ходе мониторинга глобальной Сети.

Доступ к Интернет-ресурсам был свободным, объявления регулярно обновлялись и просматривались большим количеством пользователей сети, - уточняется в сообщении. - Нахождение в открытом доступе в сети «Интернет» данной информации фактически способствует совершению мошеннических действий в отношении граждан и юридических лиц.

В целях блокировки доступа на указанные сайты прокуратура района обратилась в суд с административными исковыми заявлениями, которые были полностью удовлетворены.

«В настоящее время доступ к данным сайтам заблокирован, информация изъята из публичного доступа», - говорится в пресс-релизе.