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Алтайский край сократил государственный долг до 1,85 млрд рублей

Новости
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Алтайский край по итогам первой половины 2019 года сократил размер своего государственного долга – по информации регионального Минфина, данный показатель составил 1,857 млрд рублей.

Отметим, что по состоянию на начало текущего года финансовые обязательства края составляли  1,934 млрд рублей, а еще годом ранее - 2,010 млрд рублей.

В данный момент структура государственного долга региона выглядит следующим образом – 1,852 млрд рублей выпадают на бюджетные кредиты, еще 4,725 млн рублей выпадают на государственные гарантии края.

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Данные цифры дают основания полагать, что Алтайский край продолжает воздерживаться от "жизни взаймы" и держит уровень собственного  долга на комфортной для себя планке.

К слову, сегодня самый крупный среди сибирских регионов государственный долг – у Красноярского края. Обязательства этого субъекта по состоянию на 1 июля превышают 96 млрд рублей.

Соседняя с Алтайским краем Новосибирская область также значится среди крупных должников с 35 млрд рублей в качестве финансовых обязательств.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: monetarus.ru