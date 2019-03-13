Алтайский край по итогам первой половины 2019 года сократил размер своего государственного долга – по информации регионального Минфина, данный показатель составил 1,857 млрд рублей.
Отметим, что по состоянию на начало текущего года финансовые обязательства края составляли 1,934 млрд рублей, а еще годом ранее - 2,010 млрд рублей.
В данный момент структура государственного долга региона выглядит следующим образом – 1,852 млрд рублей выпадают на бюджетные кредиты, еще 4,725 млн рублей выпадают на государственные гарантии края.
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Данные цифры дают основания полагать, что Алтайский край продолжает воздерживаться от "жизни взаймы" и держит уровень собственного долга на комфортной для себя планке.
К слову, сегодня самый крупный среди сибирских регионов государственный долг – у Красноярского края. Обязательства этого субъекта по состоянию на 1 июля превышают 96 млрд рублей.
Соседняя с Алтайским краем Новосибирская область также значится среди крупных должников с 35 млрд рублей в качестве финансовых обязательств.
По итогам трех кварталов этого года госдолг региона изменился несущественно. Однако, по сравнению с годом ранее, это на 173 млн 466 тысяч ру