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«Живодеры смеются нам в лицо»: для малолетних ужесточения закона не будет

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Правительство РФ отклонило законопроект, предлагавший распространить ответственность за живодерство на 14-летних (сейчас уголовная ответственность наступает с 16 лет).

«Предлагаемый законопроектом подход не согласуется с государственной политикой Российской Федерации, направленной на создание эффективных превентивных механизмов, препятствующих подростковой преступности, и на поиск новых методов воспитательного воздействия, применяемых в отношении несовершеннолетних, совершивших преступление», – говорится в отзыве кабинета министров на законодательную инициативу.

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Руководитель барнаульского приюта «Ласка» Софья Куликова прокомментировала законопроект.

«Было бы полезно сперва начать практиковать применение статьи хотя бы в том виде, в котором она существует сейчас. Наказать кого-то по данной статье крайне сложно: полиция неохотно принимает заявления, дела закрывают за отсутствием состава преступления. Живодеры смеются нам в лицо, говорят, что их по этой статье все равно никто не накажет», – рассказала Куликова.

Она согласилась с отзывом кабинета министров, что больше внимания следует уделять профилактическим мерам, однако снижение возраста тоже было бы полезным, поскольку в Барнауле ранее уже имели место резонансные случаи живодерства, совершенные малолетними.

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Автор: Политсиб.ру