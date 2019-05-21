Экс-руководитель алтайской полиции может находиться под домашним арестом

Новости 11.07.2019 14:20 357

Бывший главный полицейский Алтайского края Олег Торубаров находится под домашним арестом, пишет "ТОЛК" со ссылкой на собственный источник. По данным издания, мера пресечения Торубарову была избрана на Алтае.

По словам инсайдера, генерал якобы находится под арестом из-за уголовного дела в отношении бывшего начальника управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией Вадима Надвоцкого (был задержан в ноябре прошлого года по подозрению в получении взятки).

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Напомним, генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров ранее занимал должность главы МВД по Алтайскому краю (с 2013 по 2018 год). Затем он был назначен на пост главы полиции по Республике Крым. Информация о его увольнении с этого поста появилась в СМИ в конце мая. Тогда многие считали, что это связано с тем, что его жена Ольга получила должность министра спорта в Крыму.

Ожидается, что ясность в ситуацию вокруг судьбы Торубарова может внести ответ СУ СКР по Алтайскому краю. Запрос уже направлен в ведомство.