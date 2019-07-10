Как «Народный фронт» проверял пешеходные переходы в Барнауле: фоторепортаж

Новости 11.07.2019 15:20 173

Из шести проверенных в центре Барнаула пешеходных переходов, только один соответствует нормативным требованиям. К такому заключению пришли представители краевого отделения ОНФ в ходе рейда в четверг, 11 июля.

Ранее в рамках Госсовета "Народным фронтом" была обозначена проблема качества дорожной разметки на капитально отремонтированных дорогах. Эти выводы нашли свое подтверждение в ходе рейдов по регионам команды проекта «Дорожная инспекция ОНФ».

В первую очередь делается акцент на безопасности основных городских магистралей, отремонтированных в рамках проектов «Безопасные и качественные дороги» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в том числе на участках вблизи образовательных и социально-значимых организаций.

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В сегодняшнем рейде по Барнаулу принимали участие представители комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации города Валерий Ведяшкин и Сергей Щукин. Проводили экспертизу руководитель исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк, член региональной команды "Молодежки" ОНФ Антон Волгин и главный инженер подрядной организации ООО «Транссвет» Владимир Железкин. Следил за ходом процесса старший инспектор ГИБДД Денис Руденко.

По итогам экспертизы всех запланированных участков Сергей Войтюк заявил, что нормативным требованиям соответствует только пешеходный переход на улице Папанинцев.

«Мы понимаем, что в этот период новую разметку наносить преждевременно, так как целесообразней это сделать перед началом учебного года. Это бы напомнило водителям, что нужно быть внимательнее. Кроме того, у разметки будет более долгий срок полезной эксплуатации», - объяснил Войтюк.

Экспертизу проводили на пешеходных переходах на пересечении улиц Строителей и Деповской, Красноармейский – Молодежная, Социалистический – Молодежная, Социалистический – Чкалова, Улица Чкалова от Социалистического до Ленина и Социалистический – Анатолия, Короленко.

Добавим, пешеходные переходы планируется «обновить» до начала учебного года в рамках гарантийных обязательств.