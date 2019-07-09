Главный психиатр Алтайского края опровергла «безумие» региона

Заместитель главврача по внебольничной помощи "Алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. Эрдмана Марина Вдовина опровергла информацию о том, что Алтайский край занимает первое место в России по количеству психических заболеваний.
Эту информацию накануне опубликовал «Коммерсант» со ссылкой на данные Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева за 2018 год.
В регионе на 100 тысяч населения приходится 6271,2 психиатрических диагнозов
«Политсибру» связался с Мариной Вдовиной и попросил ее прокомментировать ситуацию с психической заболеваемостью в крае.
«Во-первых, цифра в 6271,2 человека на 100 тысяч жителей – недостоверная, настоящий показатель в крае – 5180 человек. Хотя этот показатель и высок – в 1,8 раза выше, чем в среднем по России, однако это происходит за счет включения в статистику пограничных форм. Во-вторых, по сравнению с предыдущим периодом заболеваемость снизилась на 17 %. И снижается она уже на протяжении нескольких лет», – пояснила психиатр.
По словам Вдовиной, обращение людей за медицинской помощью – положительный факт, поскольку вместо того, чтобы запускать свои заболевания, позволяя им развиваться, пациенты получают квалифицированное лечение.
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Кроме того, она указала, что психическая заболеваемость напрямую связана с социальными и экономическими факторами.
«Посмотрите, какой у нас уровень жизни, какие зарплаты, какие социальные условия – этот фон не способствует психологическому здоровью», – подчекрнула Вдовина.