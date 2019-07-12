«Ростелеком» ускоряет работы по установке бесплатного Wi-Fi в малых селах Алтая

Новости 11.07.2019 14:50 117

«Ростелеком» планирует досрочно завершить федеральный проект «Устранение цифрового неравенства» в 2019 году и приступает к масштабному подключению социальных объектов в рамках программы «Цифровая экономика». Об этом оператор сообщил на заседании правительства Республики Алтай с участием врио губернатора региона Олега Хорохордина и заместителя председателя правительства Российской Федерации Максима Акимова.

«Ростелеком», как исполнитель программы «Устранение цифрового неравенства» должен к 2020 году построить и запустить точки доступа к беспроводному интернету в 53 малых селах региона. В 2016-2018 годах компания организовала услугу в 13 населенных пунктах: села Верх-Карагуж, Подгорное, Усть-Муны Майминского района, Каракол и Хабаровка Онгудайского района, Узнезя и Усть-Сема Чемальского района и в других. В 2019 году оператор выполнил строительно-монтажные работы еще в 13 селах Онгудайского, Чемальского и Чойского районов.

Уверен, что благодаря реализации мероприятий нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации» и программе по устранению цифрового неравенства нам удастся провести интернет в те населенные пункты, где его еще нет. Надеюсь, что за интернетом придут и другие операторы связи, - заявил на совещании врио главы республики Олег Хорохордин.

В течение лета «Ростелеком» построит волоконно-оптические линии связи до сел Баштала и Березовка Усть-Коксинского района. Жители населенных пунктов смогут пользоваться бесплатным Wi-Fi без ограничения объема трафика уже в сентябре 2019 года. Еще в 25 селах республики оператор ведет проектно-изыскательные работы для оценки объемов и принятия технического решения.

Работы идут в тяжелых условиях горной местности. Чтобы определить участки строительства оптической сети, наши специалисты проезжают десятки километров на лошадях. Несмотря на сложности рельефа, мы планируем завершить работы на год раньше срока: в оставшиеся по проекту 27 малых сел построим оптику в 2019 году, – сообщил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.

Для организации коллективных точек доступа к скоростному интернету в 53 малых селах республики «Ростелеком» построит 727 км оптических линий связи.

На заседании правительства оператор также сообщил о начале строительных работ по федеральной программе «Цифровая экономика», в рамках которой в середине июня компания выиграла аукцион федерального Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций на подключение к интернету социальных объектов. Регион вошел в проект в числе первых 14 субъектов РФ.

По условиям госконтракта оператор должен в течение трех лет организовать доступ в интернет для 269 социальных учреждений. В федеральную программу включены органы местного самоуправления, фельдшерско-акушерские пункты, образовательные учреждения, пожарные части, участковые пункты полиции и Росгвардия Для выполнения всего объема работ «Ростелеком» проложит дополнительно 303 км волоконно-оптических линий связи.

* * *

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа. «Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

* * *

Алтайский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Алтайского края и Республики Алтай. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком»

* * *

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (13,0 млн абонентов) и платного телевидения (10,2 млн семей, из них 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ»). Более 1,3 млн абонентов пользуется мобильной связью «Ростелекома». Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

Выручка группы компаний за 3 мес. 2019 г. составила 78,7 млрд руб., OIBDA достигла 26,4 млрд руб. (33,5% от выручки), чистая прибыль - 5,6 млрд руб.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».