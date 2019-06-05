Барнаулец воспитывает 12-летнего сына с помощью YouTube

Новости 11.07.2019 13:10 159

Воспитание детей в эпоху гаджетов и глобальной Сети влечет за собой еще больше обязанностей ответственности, чем раньше. Несмотря на занятой образ жизни, житель Барнаула Юрий Колесников сумел развернуть ситуацию в свою пользу. О том, как перевоспитать трудного 12-летнего подростка с помощью YouTube, он рассказал «МК на Алтае».

Он рассказал, что после развода воспитывает сына один. «Все чаще отцы берут на воспитание детей, такая вот тенденция. Что касается меня, то из семьи ушел, когда сыну было три года. Жалею? Нет. Так вышло. Как-то Ваня спросил меня, почему мы расстались с его мамой, пообещал, что исполнится ему 17 лет, обязательно обсудим эту тему. С ребенком все эти годы общался и даже, несмотря на то, что мы не жили вместе оставался для него близким и родным человеком. В подростковом возрасте с Иваном начались проблемы. Бывшая супруга не могла никак повлиять, не удавалось им найти общий язык. Начались конфликты. Тогда я предложил сыну переехать ко мне. Он согласился. Вот так больше года живем вдвоем. С мамой, он, безусловно, общается, ведь я не могу дать ему женской ласки, материнской заботы», - отметил Колесников.

По его словам, сын изначально рассчитывал, что «у папы будет лафа». На деле все было наоборот, были моменты, когда он хотел вернуться к матери.

Говоря о медах воспитания, Колесников отметил, что с сыном он много разговаривает и не занимает позицию «я тут главный»:

- Мы друзья, партнеры, соратники. Часто родители забывают, что ребенок личность, у которой есть свое мнение, интересы. Они встают в позицию – я тут главный, ты должен меня слушать. Не думаю, что это удачный подход. Мы с сыном очень много разговариваем – о том как дела в школе, об отношении с одноклассниками, о девочках, о любви, о политике… Да обо всем! Я уверен, что он со мной откровенен, так же как и я с ним. Я не из тех отцов, кто за проступки будет «выносить мозг». Сам был хулиганистым пацаном.

Бийские подростки заставили сверстницу пить из лужи Новости 05.06.2019 9:55 В Instagram появилось видео, на котором подростки заставляют несовершеннолетнюю девушку погружать лицо в лужу в Бийске 539

О книгах

Сын много читает. Причем довольно серьезную литературу. Вот прочел: «Ведение кремлевских переговоров», «Защита от манипуляций в диалоге», «Маркетинг: битва за умы». Ребенка нужно заинтересовать. Мы гуляем или вечером общаемся, я говорю: «Вань, а ты знаешь, что я тут на днях прочитал?» и начинаю пересказывать. Ему интересно, берет и читает.

Свой YouTube канал

Колесников рассказал о том, как возникла идея создания YouTube канала «Отцы и дети». Достоверно известно, что сейчас многие подростки увлекаются тем, что снимают видео и выкладывают на просторы интернета и его сын не стал исключением.

«Со временем интерес у него угас, ведь на самом деле это не так просто, как кажется. Тогда я подключился к процессу. Так и возник канал «Отцы и дети», на котором мы с сыном размышляем на самые разные темы. Например, недавно обсуждали вопросы демографии: как повысить рождаемость, поможет ли в этом материнский капитал, нужно ли запрещать презервативы… Еще мы запустили рубрику «Профессии, которые всегда нужны». В первом ролике Ваня попробовал себя в роли столяра. Нам хочется пройтись именно по рабочим специальностям, которые утратили престижность. Также выкладываем ролики с нашего совместного отдыха, проводим батлы и играем в настольные игры и многое многое другое». YouTube каналу они посвящают все выходные дни.

О школе

Барнаулец отметил, что в начале учебного года у сына были проблемы с учебой. Вероятно, это была такая форма протеста, способ обратить на себя внимание.

«Стал брать его с собой на работу, на планерки, на совещания. Через пару недель Иван подошел ко мне и сказал: «Пап, я понял, у тебя так много работы, давай я не буду тебя отвлекать своими уроками. Обещаю, буду учиться на четыре и пять». С тех пор слово держит, без моего контроля. И по дому стал помогать без напоминаний». Хотя было дело, когда и в школу вызывали. Сын пытался пожаловаться на учительницу. Я сказал: «Стоп. В школе педагог всегда прав. Вопрос закрыт».

Детский омбудсмен: в Алтайском крае увеличилось число «семейных» преступлений Новости 05.06.2019 12:25 Ольга Казанцева рассказала в ходе интернет-форума о болевых точках в защите прав детей 551

О семейных ценностях

В заключении Колесников ответил, почему семьи стали распадаться все чаще: «На мой взгляд, ответ лежит на поверхности - утрачены семейные ценности. Сейчас в интернете куча тренингов, призывающих быть независимой, самодостаточной, успешной. А потом женщины удивляются: почему я несчастна, почему я одна. А как давно ты где-нибудь слышала, о том, что мужчина должен оберегать семью, брать на себя ответственность, принимать решения… Женщины, позвольте мужчинам быть в семье мужчинами, а сами будьте девочками, принцессами. И тогда все встанет на свои места».