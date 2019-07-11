Барнаульский активист возмущен «смертоносной» рекомендацией Минздрава

Новости 11.07.2019 11:40 3171

Барнаульский активист Вадим Жигульский, известный своей борьбой за права людей с сахарным диабетом, раскритиковал информационное письмо краевого Минздрава относительно рекомендаций, связанных с взаимодействием с гражданами, страдающими указанным недугом.

Копия официального документа и комментарии самого Жигульского по этому поводу опубликованы на странице общественника в Facebook.

Само письмо за подписью временно исполняющего обязанности заместителя министра здравоохранения Алтайского края Елены Кравец. В документе даются рекомендации относительно помповой инсулинотерапии.

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В контексте изложенного в письме Вадим Жигульский задается вопросом: "Некомпетентность или продуманная стратегия?"

"На фоне постоянной нехватки инсулина в аптеках, невыдачи расходных материалов к инсулиновым помпам вызывает тревогу информационное письмо Минздрава Алтайского края…Вот пишут, что помповая инсулинотерапия может проводится внутривенно? Для чего друзья? Как это возможно? Только подкожно! Введение инсулина внутривенно закончится комой и смертью пациента", - уверен активист.

Также общественник комментирует рекомендации врачам, принимающим пациентов с диабетом. По его словам, установка на то, получение информации от пациентов о том, сколько точно они расходуют инсулина, нарушает права граждан.

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"Далее самое интересное - пациент для выписки инсулина и расходных материалов обязан вести дневник самоконтроля, проходить госпитализации, поддерживать нужные показатели гликированного гемоглобина, выполнять предписания врача, регулярно обследоваться и т.д. и т.п. И если он этого не будет делать - ему будет отказано в выписке инсулинов и расходных материалов. Это противозаконно! Пациент никому ничего не обязан!", - заявляет Жигульский.

По его мнению, данное письмо является примером "правовой и профессиональной некомпетентности высоких чинов нашего родного краевого Минздрава в данном вопросе".