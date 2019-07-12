Мобильный интернет МТС «долетел» до 112 посёлков и деревень Алтайского края

Новости 11.07.2019 12:30 193

Компания МТС подводит итоги развития сети в районах Алтайского края в первом полугодии. Высокоскоростной мобильный интернет 4G «пришёл» в 112 населенных пунктов с общим населением более 380 тысяч человек.

Скоростная связь LTE впервые появилась в 33 малых населенных пунктах региона, в том числе в малонаселенных пунктах, где живет не более 1000 человек. Так, качественной голосовой связью и мобильным интернетом обеспечены жители сел и поселков Дружба, Еланда, Победа, Сентелек, Шишкино, Язово, Шульгин Лог,12 лет Октября, Красноярское, Хлебороб, Журавлиха, Полуямки, Черная Курья, Краснознаменка, Новофирсово, Покровка, Новозыково, Селиверстово, Первомайское, Усятское, Боровское и Урюпино.

Наибольшее количество базовых станций 4G было запущено в Первомайском (12 населенных пунктов) и Тальменском районах (11 населенных пунктов) районах. В Благовещенском районе доступ к интернету появился в поселках Благовещенка, Степное Озеро и селе Леньки, в Калманском – в селах Бураново, Новороманово и Шадрино, а в Волчихинском – в селах Волчиха, Вострово, Малышев Лог и Селиверстово.

Связью «четвертого поколения» теперь могут пользоваться жители сёл Поспелиха, Завьялово, Лесное, Малоугренево, Ключи, Налобиха, Первомайское, Новошипуново, Новичиха, Подсосново, Редкая Дубрава, Солонешенское, Староалейское, Боровлянка, Голуха, Новокопылово, Усть-Чарышская Пристань, Чарышское, Шелаболиха, поселков Победим, им. Мамонтова, Малиновский и других.

Возможности LTE позволяют смотреть видео, общаться в социальных сетях, пользоваться другими популярными онлайн-сервисами, такими как госуслуги, интернет-шоппинг, мобильный банк, покупка билетов на поезд и многое другое наравне с жителями крупных городов. Кроме того, с июня абонентам МТС в Алтайском крае доступна технология звонков через сети «четвертого поколения» - VoLTE. При этом не нужно дополнительно платить за звонки в другие регионы, а чистота голоса собеседника при данном соединении такая же, как если бы собеседник находился в соседней комнате. Чтобы воспользоваться технологией, необходимо подключить бесплатную услугу «интернет-звонки», а также проверить настройки смартфона.