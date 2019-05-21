Алтайский бизнесмен отделался штрафом за ущерб экологии в 170 млн рублей

Новости 11.07.2019 12:05 159

В Алтайском крае предприниматель признан виновным в хранении и захоронении химических веществ с нарушением установленных правил, передает пресс-служба регионального Следкома.

Известно, в 2012 году 35-летний бизнесмен занял самозахватом свыше 118 тысяч кв. м земель сельхозназначения в Михайловском районе и загрязнял их химическими отходами на протяжении шести лет. Общий ущерб составил свыше 170 млн рублей.

Алтайский бизнесмен нанес ущерб экологии на сумму свыше 170 млн рублей Новости 21.05.2019 8:15 Предприниматель захватил свыше 100 тысяч кв. м земель сельхозназначения и загрязнял их химическими отходами 1455

В течение 6 лет в нарушение федерального законодательства в сфере экологии, мужчина с целью увеличения доходов Общества и снижения материальных затрат, не организовал надлежащего обращения химических отходов для снижения негативного воздействия на окружающую среду, - говорится в сообщении ведомства.

В ходе предварительного следствия предприниматель свою вину признал. Суд приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, сейчас судебными органами рассматривается гражданский иск по возмещению осужденным материального ущерба, причиненного преступлением. На имущество обвиняемого был наложен арест.