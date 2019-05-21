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Алтайский бизнесмен отделался штрафом за ущерб экологии в 170 млн рублей

Новости
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В Алтайском крае предприниматель признан виновным в хранении и захоронении химических веществ с нарушением установленных правил, передает пресс-служба регионального Следкома.

Известно, в 2012 году 35-летний бизнесмен занял самозахватом свыше 118 тысяч кв. м земель сельхозназначения в Михайловском районе и загрязнял их химическими отходами на протяжении шести лет. Общий ущерб составил  свыше 170 млн рублей.

Алтайский бизнесмен нанес ущерб экологии на сумму свыше 170 млн рублей

Алтайский бизнесмен нанес ущерб экологии на сумму свыше 170 млн рублей

Новости

Предприниматель захватил свыше 100 тысяч кв. м земель сельхозназначения и загрязнял их химическими отходами

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В течение  6 лет в нарушение федерального законодательства в сфере экологии, мужчина с целью увеличения доходов Общества и снижения материальных затрат, не организовал надлежащего обращения химических отходов для снижения негативного воздействия на окружающую среду, - говорится в сообщении ведомства.

В ходе предварительного следствия предприниматель свою вину признал. Суд приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того,  сейчас судебными органами рассматривается гражданский иск по возмещению осужденным материального ущерба, причиненного преступлением. На имущество обвиняемого был наложен арест.

Автор: Политсиб.ру