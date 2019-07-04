Алтайский край попросили поторопиться с расселением аварийного жилья

Гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин попросил власти Алтайского края поторопиться с контрактованием работ по расселению аварийного жилья. Об этом сообщает «РИА Новости».
«По оперативной информации, например, Алтайский край планирует до 1 сентября объявить конкурсы, а до 1 декабря провести контрактование. Слишком большой разбег в три месяца», - пояснил чиновник.
По словам Цицина, фонд намерен до 1 августа подготовить с регионами допсоглашения, по которым они смогут получить поддержку на расселение жилья сразу на 2020 и 2021 годы.
«До 1 августа мы подготовим дополнительные соглашения с субъектами РФ на предоставление поддержки на 2020 и 2021 годы. Они будут заключаться, и мы будем принимать заявки по мере их поступления. То есть можно будет сразу контрактоваться и на 2020, и на 2021 годы. Система будет та же самая... Прошу на это обратить внимание. Есть возможность строительный цикл распланировать сразу практически на 2,5 года», - заявил Цицин на окружном совещании под руководством полпреда РФ в Сибири Сергея Меняйло.
Почти 300 человек из 175 аварийных квартир общей площадью 5,8 тысяч кв. м получили денежные компенсации на общую сумму 224,8 млн рублей