Кровля на пострадавшем от пожара доме по адресу Северный Власихинской проезд, 60 в Барнауле будет восстановлена, сообщили в пресс-центре городской администрации. Для того, чтобы провести все работы в срок в Индустриальном районе вводится режим ЧС.
Об этом утром 11 июля заявил глава города Сергей Дугин. В ходе оперативного совещания в администрации краевой столицы обсуждались вопросы восстановления кровли пострадавшего от пожара дома и оказания адресной помощи жильцам.
По словам Сергея Дугина, в результате пожара пострадал 67-летний мужчина, который отравился продуктами горения. Он госпитализирован в городскую больницу №11.
Говоря о стоящих задачах после ЧП, глава города добавил: "Необходимо восстановить кровлю. Лето в Сибири короткое, времени на проведение восстановительных работ немного. Дом находится в непосредственном управлении товарищества собственников жилья, средств у жильцов недостаточно. Поэтому принято решение о введении режима ЧС в Индустриальном районе, чтобы оперативно приступить к восстановительным работам".
В данный момент пострадавший от пожара дом отключен от водоснабжения и электроснабжения, рядом дежурят сотрудники полиции.
Площадь возгорания составила не менее 1000 кв. м
Коммунальщики приступят к восстановлению водоснабжения дома уже сегодня.
По всем вопросам жильцы пострадавшего дома могут обращаться в администрацию Индустриального района по телефону 47-51-83.