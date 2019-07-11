Режим ЧС ввели в Индустриальном районе Барнаула после масштабного пожара

Новости 11.07.2019 10:36 282

Кровля на пострадавшем от пожара доме по адресу Северный Власихинской проезд, 60 в Барнауле будет восстановлена, сообщили в пресс-центре городской администрации. Для того, чтобы провести все работы в срок в Индустриальном районе вводится режим ЧС.

Об этом утром 11 июля заявил глава города Сергей Дугин. В ходе оперативного совещания в администрации краевой столицы обсуждались вопросы восстановления кровли пострадавшего от пожара дома и оказания адресной помощи жильцам.

По словам Сергея Дугина, в результате пожара пострадал 67-летний мужчина, который отравился продуктами горения. Он госпитализирован в городскую больницу №11.

Говоря о стоящих задачах после ЧП, глава города добавил: "Необходимо восстановить кровлю. Лето в Сибири короткое, времени на проведение восстановительных работ немного. Дом находится в непосредственном управлении товарищества собственников жилья, средств у жильцов недостаточно. Поэтому принято решение о введении режима ЧС в Индустриальном районе, чтобы оперативно приступить к восстановительным работам".

В данный момент пострадавший от пожара дом отключен от водоснабжения и электроснабжения, рядом дежурят сотрудники полиции.

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Коммунальщики приступят к восстановлению водоснабжения дома уже сегодня.

По всем вопросам жильцы пострадавшего дома могут обращаться в администрацию Индустриального района по телефону 47-51-83.