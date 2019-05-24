Сквер почти за 3 млн рублей благоустроят в Бийске

Новости 11.07.2019 10:20 163

Администрация наукограда на сайте госзакупок ищет подрядчика для выполнения необходимых работ, передает «Бийский рабочий».

Известно, на данный момент опубликован тендер на выполнение работ по благоустройству зеленой зоны рядом с мемориалом Славы, который находится на пересечении улиц Советской и переулка Гилева. В этом месте должен появиться новый «Сквер Бийской крепости».

Отметим, стартовая стоимость контракта составляет 2 868 099 рублей. Работы в сквере будут проходить «в рамках субсидии между бюджетами городских округов на выполнение работ по благоустройству на 2019 год», говорится в документах.

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Проект благоустройства этой территории обсуждался еще в 2018 году. Тогда его представили наряду с проектами реконструкции других общественных территорий Бийска, заявленных на участие в программе «Формирование комфортной городской среды».

Согласно проекту подрядчик должен будет установить скамейки и урны, заасфальтировать пешеходные дорожки и уложить тротуарную плитку на площади в 210 кв. м. Центром сквера станут «Окна времени» - архитектурные инсталляции на тему истории города, а также пушки Бийской крепости, которые сейчас установлены на улице Советской, рядом с бывшим стадионом «Авангард».

Благоустройство сквера должно быть выполнено до 31 декабря 2019 года.