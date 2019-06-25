Как алтайский Минздрав будет привлекать кадры

Новости 11.07.2019 9:55 460

Министерство здравоохранения Алтайского края взялось за решение кадрового вопроса. В распоряжении «Политсибру» оказался циркуляр за подписью Дмитрия Попова, датированный 8 июля и адресованный руководителям медицинских учреждений края. В нем глава ведомства попросил проработать вопросы:

Привлечения в профессию пенсионеров, жителей ближнего зарубежья и других регионов.

Возврата ранее уволенных медработников, работающих в настоящий момент в частных клиниках края и любых других медучреждениях.

Оказания содействия досрочному выходу на работу женщин, пребывающих в отпуске по уходу за ребенком.

Организации работы психологов в коллективах, для решения проблемы профвыгорания и мотивации к труду.

Информацию о проделанной работе Попов попросил предоставить до 1 декабря текущего года.

Данные мероприятия ведутся в рамках проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Алтайского края квалифицированными кадрами», утвержденного месяц назад – 10 июня. В ходе его реализации планируется увеличение численности медицинских работников, повышение показателей укомплектованности врачебных должностей и должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, а также повышение показателя обеспеченности населения врачами и средними медицинскими работниками.

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По данным крайстата, численность врачей в Алтайском крае сокращалась с 2011 года, когда на 10 тысяч жителей приходилось 50 врачей (общая численность не установлена). В 2013 году количество врачей в крае составляло 10 919 человек (45 врачей на 10 тысяч жителей), в 2015 – 10 201 человек (42 врача на 10 тысяч жителей), к 2018 году в крае приходилось 32 врача на 10 тысяч жителей. Отмечен дефицит медицинских работников со средним и высшим образованием. Укомплектованность штатных должностей врачами при коэффициенте совместительства 1,2 составила 59,5 %.

Все вышеперечисленное позволяет говорить о существовании острого кадрового дефицита в отрасли.