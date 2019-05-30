Дело Белобородова: почему свидетели отказываются от своих показаний?

Новости 11.07.2019 9:20 591

Очередное заседание по делу бывшего управделами губернатора Карлина - Алексея Белобородова, обвиняемого в хищении и растрате, прошло накануне в Центральном районном суде Барнаула. На заседании были выслушаны показания свидетеля со стороны обвинения.

Напомним, по версии следствия, в 2013 году Алексей Белобородов обратился к своему знакомому Евгению Фоканову с предложением оказать услугу по выбору его компании в качестве единственного подрядчика выполнения работ на объектах, подведомственных управделами администрации Алтайского края. Таким образом, с компанией были заключены госконтракты, гражданско-правовые договоры и соглашения на выполнение работ по реконструкции, ремонту и строительству зданий и объектов. За это с 2013 по 2016 год Белобородов получил от директора строительной компании взятку в виде безвозмездного строительства, ремонта принадлежащих ему объектов недвижимости и необходимых для этого строительных материалов на общую сумму более 3,6 млн рублей.

Кроме того, в 2013 и 2015 годах экс-управделами алтайского губернатора при пособничестве Фоканова похитил средства на общую сумму более 32 млн рублей за работы по строительству и ремонту объектов, а также благоустройству территорий, подведомственных управлению, которые либо не проводились вообще, либо производились по завышенной стоимости, считают в следкоме.

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Вызывается свидетель Олег Абузов

Олег Абузов по просьбе Фоканова осуществлял технадзор за строительством одного из объектов, фигурирующего в деле. Его предыдущие показания заинтересовали обвинение, поскольку в них упоминалось, что Абузов присутствовал при разговоре Белобородова и еще нескольких лиц, из которого ясно было, что стоимость объекта была намеренно завышена.

Загвоздка заключалась в том, что сам Абузов этим показаниям крайне удивился. По его словам, подобных формулировок он не использовал, а некоторых деталей вовсе не мог знать. Он попросил разрешения взглянуть на протокол допроса и сообщил, что формулировал свои ответы не так, как там написано. На вопрос, зачем он тогда поставил под протоколом свою подпись, Абузов ответил, что его в этом убедил сотрудник ФСБ, который позвонил находящемуся в командировке Абузову и попросил приехать в соседнее село, чтобы заново подписать протокол состоявшегося ранее допроса.

Как пояснил Абузов, он обратил внимание на «свои» показания о его присутствии при разговоре о завышении цен с участием Алексея Белобородова и возразил, однако сотрудник убедил его, что существует аудиозапись, доказывающая присутствие Абузова, поэтому тот поставил свою подпись. Саму аудиозапись ему не продемонстрировали.

В протоколе содержались и другие существенные противоречия. Так, например, в нем указано, что технадзор проводился формально, Абузов оценивал лишь объем работ (проверил длину забора и наличие в нем ворот), причем исходил из сметы. Однако сам Абузов настаивает на том, что проверял не только объем, но и качество работ на всех этапах, исходя при этом из проекта, стоимость которого ему даже не была известна.

Как пояснил суду Абузов, зафиксированные в протоколе предыдущего допроса сведения неверны.

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Вызывается свидетель Борис Воробьев

Как стало известно «Политсибру», Олег Абузов – не первый свидетель по этому делу, отказывающийся от предыдущих показаний. Бывший главный специалист возглавляемого Белобородовым управления, Борис Воробьев также заявил, что не подтверждает показаний, зафиксированных в протоколе его допроса. Он пояснил, что следователь некорректно формулировал его ответы, а некоторых из них и вовсе не существовало, что подтверждается записью допроса. Кроме того, Воробьев заявил, что следователь оказывал на него давление, добиваясь определенных формулировок.

«Я отвечал на вопросы следователя, он меня спрашивал: «вас отстранили от этого объекта?», я сказал: «нет, не отстранили, я занимался другим». Следователь: «значит вас отстранили?» Я: «Нет, не отстранили, у меня был свой». Следователь «Ну вы же им не занимались?». Я: «нет». Следователь: «значит вас отстранили?», – привел пример Воробьев.

Также он указал и на другие неточности, в итоге тоже сообщив, что показания в протоколе зафиксированы неверные.

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Вызывается свидетель Сергей Рохманов

То же самое сделал бывший главный специалист отдела материально-технического обеспечения Сергей Рохманов.

«Я не подтверждаю точно – это не мой протокол допроса буквально, потому что я в ходе зачтения узнал много нового – в отношении Дедюхиной, что там какие – то связи – я этого априори даже и не знал, то есть, я не мог дать такие показания. Вот это в целом я отрицаю вообще» – завил Рохманов после оглашения протокола его допроса.

Как пояснил Рохманов, протокол был устно зачитан ему следователем, после чего Рохманов проставил свои подписи на всех листах.

В настоящий момент Алексей Белобородов находится под домашним арестом, который продлен на три месяца.