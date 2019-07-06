Весь район задыхался от дыма: подробности крупного пожара в Барнауле

Новости 11.07.2019 7:10 375

В Барнауле спасатели боролись с пожаром в жилом доме на проезде Северный Власихинский. Как сообщили «Политсибру» в региональном управлении МЧС, возгорание произошло в одной из квартир «пятиэтажки».

К полыхающему дому были стянуты силы и средства барнаульского гарнизона. Изначально в доме загорелась квартира на пятом этаже, но вскоре огонь через балкон перекинулся на кровлю здания. Густой дым заволок прилегающие территории.

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Спасатели эвакуировали 80 человек, из них 13 детей. К тушению пожара были привлечены 67 человек и 23 единицы пожарной техники.

В ГУ МЧС по региону отметили, что сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме поступило в 19:41. Из-за позднего сообщения о происшествии огонь распространился на значительную площадь, порядка 1000 кв м. В 21:30 пожар был ликвидирован.

Для эвакуированных жильцов развернут пункт временного размещения на 150 мест в школе № 127. В данный момент проводится обследование здания.

Губернатор Виктор Томенко проинформирован о пожаре в многоэтажном жилом доме в Барнауле. Ситуация находится под контролем правительства региона. На место ЧП приезжал глава города Сергей Дугин и начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю генерал-майор Александр Макаров.

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Сейчас полицейские опрашивают жильцов дома, а также ищут хозяина квартиры, которая стала эпицентром возгорания. В ближайшее время будет установлена причина ЧП.