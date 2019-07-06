Весь район задыхался от дыма: подробности крупного пожара в Барнауле

В Барнауле спасатели боролись с пожаром в жилом доме на проезде Северный Власихинский. Как сообщили «Политсибру» в региональном управлении МЧС, возгорание произошло в одной из квартир «пятиэтажки».
К полыхающему дому были стянуты силы и средства барнаульского гарнизона. Изначально в доме загорелась квартира на пятом этаже, но вскоре огонь через балкон перекинулся на кровлю здания. Густой дым заволок прилегающие территории.
Погибших и пострадавших нет
Спасатели эвакуировали 80 человек, из них 13 детей. К тушению пожара были привлечены 67 человек и 23 единицы пожарной техники.
В ГУ МЧС по региону отметили, что сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме поступило в 19:41. Из-за позднего сообщения о происшествии огонь распространился на значительную площадь, порядка 1000 кв м. В 21:30 пожар был ликвидирован.
Для эвакуированных жильцов развернут пункт временного размещения на 150 мест в школе № 127. В данный момент проводится обследование здания.
Губернатор Виктор Томенко проинформирован о пожаре в многоэтажном жилом доме в Барнауле. Ситуация находится под контролем правительства региона. На место ЧП приезжал глава города Сергей Дугин и начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю генерал-майор Александр Макаров.
Вероятнее всего, возгорание произошло из-за короткого замыкания
Сейчас полицейские опрашивают жильцов дома, а также ищут хозяина квартиры, которая стала эпицентром возгорания. В ближайшее время будет установлена причина ЧП.